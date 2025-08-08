Le lieu de l’ancienne Cage devient une rue animée

La construction vient de commencer pour le projet temporaire du Port de Sept-Îles au 395 avenue Arnaud.

L’emplacement de l’ancienne Cage Brasserie Sportive sera maintenant un espace public temporaire inspiré des idées reçues, lors de la consultation publique faite par Port de Sept-Îles. L’endroit a une vocation adaptative et l’aménagement pourrait y évoluer, selon les demandes citoyennes.

Le plan de la nouvelle rue animée Photo Courtoisie

L’espace public sera meublé pour qu’on puisse s’y assoir et manger avec du mobilier Morelli. Il y aura des carrés de sable et des motifs colorés au sol pour les plus petits. Le côté artistique y sera mis en valeur avec des sculptures de M. Synnott et un espace de performance également.

Le concept est une réalisation de la firme DMG Architecture et la réalisation est effectuée par Entreprise P&B.