Le lieu de l’ancienne Cage devient une rue animée

Emilie Caron-Wart 11:05 AM - 8 août 2025
Temps de lecture :

Les travaux d’aménagement sont commencés sur le site de l’ancienne Cage de l’avenue Arnaud.  Photo Emilie Caron-Wart

La construction vient de commencer pour le projet temporaire du Port de Sept-Îles au 395 avenue Arnaud.

L’emplacement de l’ancienne Cage Brasserie Sportive sera maintenant un espace public temporaire inspiré des idées reçues, lors de la consultation publique faite par Port de Sept-Îles. L’endroit a une vocation adaptative et l’aménagement pourrait y évoluer, selon les demandes citoyennes.

Le plan de la nouvelle rue animée Photo Courtoisie

L’espace public sera meublé pour qu’on puisse s’y assoir et manger avec du mobilier Morelli. Il y aura des carrés de sable et des motifs colorés au sol pour les plus petits. Le côté artistique y sera mis en valeur avec des sculptures de M. Synnott et un espace de performance également.

Le concept est une réalisation de la firme DMG Architecture et la réalisation est effectuée par Entreprise P&B.

L’ancien site de la Cage sera aménagé temporairement pour l’été

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

(Mise à jour ) Accident sur la 389 : circulation en alternance

Surfeurs et ukulélés : les deux font la paire à Sept-Îles

Cayens disparus : la Garde côtière met fin aux recherches 

Lire également

Faits divers

(Mise à jour ) Accident sur la 389 : circulation en alternance

Consulter la nouvelle

Surfeurs et ukulélés : les deux font la paire à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 6 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord