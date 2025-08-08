(Mise à jour ) Accident sur la 389 : circulation en alternance

Par Anne-Sophie Paquet-T. 8:05 AM - 8 août 2025
Temps de lecture :

Photo : Escorte Routière Baie-Comeau

Un accident survenu vers 1 h, dans la nuit du 8 août, force la fermeture complète de la route 389 entre Manic-Cinq et le kilomètre 94, dans le secteur de Rivière-aux-Outardes.

Selon la Sûreté du Québec, un camion semi-remorque de 53 pieds bloque la chaussée. Deux personnes ont été blessées, mais leurs vies ne sont pas en danger. Les circonstances de l’accident demeurent pour l’instant inconnues.

Le ministère des Transports indique que la circulation est en alternance dans ce secteur.

