Succès d’une chirurgie cardiaque avec la technique Batman: une première au Québec

Un patient âgé de 85 ans a pu bénéficier de l’expertise d’une équipe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, menée par le Dr Étienne Couture, qui a réalisé une opération du cœur jusqu’à ce moment inédite au Québec: la réparation d’une valve cardiaque grâce à la technique Batman.

Sans cette technique novatrice, l’octogénaire, qui avait déjà eu une chirurgie à cœur ouvert auparavant, n’aurait pas pu subir une deuxième opération de la sorte parce que les risques auraient été trop élevés. Les docteurs n’auraient pu lui offrir aucune intervention.

La procédure a demandé beaucoup de préparation, comme l’explique le Dr Couture. «J’ai passé plus de soixante heures à travailler, étudier la technique, à communiquer avec un collègue à Toronto pour être bien prêt et à avoir des réunions avec mon équipe: les anesthésistes, les infirmières, les technologues en imagerie», décrit-il.

Ce qui est surtout intéressant de la technique Batman, c’est qu’elle permet une convalescence beaucoup plus rapide pour des patients qui ne seraient pas admissibles à un remplacement de valves par cathéter.

Contrairement à la chirurgie cardiaque, où les patients vont demeurer cinq à sept jours à l’hôpital — parfois plus — avec une convalescence qui peut durer de deux à trois mois, dans le cas du patient québécois de 85 ans, il a eu son congé de l’hôpital le lendemain de la procédure.

«La technique Batman nous permet de remplacer la valve mitrale par cathéter en passant par l’aine chez des patients qui ont une anatomie cardiaque particulière pour qui auparavant on n’aurait pas pu leur offrir cette option moins invasive», explique Dr Couture.

Sans la méthode Batman, les patients auraient été contraints de se tourner vers une opération à cœur ouvert — beaucoup plus risqué — ou aucun traitement du tout.

Pourquoi le nom Batman ?

«Pour comprendre la technique Batman, il faut comprendre que le cœur est une pompe qui pousse le sang au niveau du cerveau, des muscles et des organes pour les alimenter, et que le sang circule dans le cœur à travers des valves qui sont composées de feuillets qui vont s’ouvrir comme des portes pour laisser passer le sang et se refermer pour empêcher que le sang retourne par en arrière, détaille Dr Couture.

«Normalement, quand on remplace la valve mitrale par cathéter, on va positionner la valve entre les deux portes de la valve mitrale, ce qui va faire que les feuillets natifs vont toujours être en position ouverte. Et chez certains patients, ça pourrait causer de l’obstruction à la sortie de sang du cœur», poursuit-il.

Avec la technique Batman, au lieu de positionner la prothèse par cathéter entre les deux portes de la valve mitrale, les médecins vont créer un trou à l’intérieur d’une des deux portes avec un petit guide électrifié, puis ils vont gonfler des ballons pour grossir le trou. Ils vont venir positionner la prothèse dans le trou de la porte, et au moment de déployer la valve, le feuillet va être déplacé d’une façon que ça n’obstruera pas la sortie de sang du cœur.

D’où le nom Batman, qui correspond simplement à l’acronyme en anglais «balloon assisted translocation of the anterior mitral leaflet».

La technique Batman a déjà été réalisée à six reprises à Toronto, indique Dr Couture, ce qui explique son étroite collaboration avec un cardiologue torontois.

Plus de 10 professionnels de la santé ont participé à la procédure au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Pour une première fois, l’opération a duré quatre heures, un temps un peu plus long que les autres interventions de remplacement par cathéter qui s’échelonne sur environ 45 minutes à une heure, normalement.

—

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.