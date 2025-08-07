Sept-Îles | Amerrissage raté pour un hydravion au lac des Rapides

Par Emy-Jane Déry 11:56 AM - 7 août 2025
Temps de lecture :

Les services d'urgence intervenaient dans le secteur du lac Rapide, jeudi matin. Photo Emy-Jane Déry

Une opération impliquant des pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles et des policiers a eu lieu jeudi matin, dans les environs du Centre de plein air du lac des Rapides.

Initialement appelés pour un possible écrasement d’hélicoptère, les services d’urgence sont finalement intervenus pour l’amerrissage « raté » d’un hydravion.

“À l’arrivée des secours, les deux occupants de l’appareil se trouvaient déjà sur la rive et l’hydravion était en cours de remorquage”, a indiqué une porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le pilote s’en sort indemne, tandis que le passager a été transporté de manière préventive à l’hôpital pour traiter des blessures mineures.

Avec la collaboration de Sylvain Turcotte

