Petit incendie en forêt à Sept-Îles

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles est intervenu pour un petit feu de forêt au nord du boulevard Laure, à la hauteur de la rue Retty, jeudi matin.

C’est un passant qui a remarqué la présence de fumée vers 5 h, jeudi. Il a immédiatement contacté les pompiers. À leur arrivée, ils ont constaté un feu sur une superficie d’environ 400 pieds carrés.

« Nous avons vidé un camion-citerne au complet dessus », a fait savoir Joël Sauvé, directeur du service de sécurité incendie de Sept-Îles.

Il pourrait s’agir d’un feu de campement mal éteint, selon la sécurité incendie. Personne n’était sur place.

La Société de protection des forêts contre le feu s’est rendue sur les lieux, afin de faire un suivi de la situation.

Il s’agissait d’une première intervention en forêt pour les pompiers de la Ville de Sept-Îles, cet été.