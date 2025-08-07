La planète soccer débarque à Sept-Îles

Pas moins de 47 pays débarquent à Sept-Îles cette fin de semaine pour la grande fête du ballon rond. C’est le Mini-Mundial organisé par le Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles qui est à l’horaire.

C’est le dernier rendez-vous de la saison estivale pour le Club Nordsoc. Pas moins de 400 jeunes de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre sont attendus samedi et dimanche sur les terrains Helder Duarte (synthétique), Guillaume-Leblanc (derrière le Cégep) et de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai.

Ça va du U8 au U16/U17, en plus des jeunes du U4, U5 et U6 qui seront aussi de la partie samedi matin.

La journée de samedi sera familiale avec jeux gonflables et maquillage.

Un match Senior opposant des joueurs locaux, mais aussi les internationaux résidant à Sept-Îles, est à l’horaire samedi, dès 20 h, au terrain synthétique.

Les équipes élites U10 et U12 auront aussi un match d’extra, afin de se préparer pour un tournoi à Sainte-Anne-de-Beaupré au début septembre.

Les U8 Élites seront aussi en tournoi dans les prochaines semaines, soit à Trois-Pistoles.

Par ailleurs, question de garder les adeptes du ballon rond actif, le Club Nordsoc proposera une mini-ligue d’automne pour les U10 et U-12, une prolongation de quatre à cinq semaines, avant les activités de la saison hivernale.