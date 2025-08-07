La planète soccer débarque à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 3:45 PM - 7 août 2025
Temps de lecture :

Le Club Nordsoc de Sept-Îles terminera sa saison estivale de belle façon avec son Mini-Mundial les 9 et 10 août. Photo Facebook Club Nordsoc

Pas moins de 47 pays débarquent à Sept-Îles cette fin de semaine pour la grande fête du ballon rond. C’est le Mini-Mundial organisé par le Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles qui est à l’horaire.

C’est le dernier rendez-vous de la saison estivale pour le Club Nordsoc. Pas moins de 400 jeunes de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre sont attendus samedi et dimanche sur les terrains Helder Duarte (synthétique), Guillaume-Leblanc (derrière le Cégep) et de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai.

Ça va du U8 au U16/U17, en plus des jeunes du U4, U5 et U6 qui seront aussi de la partie samedi matin.

La journée de samedi sera familiale avec jeux gonflables et maquillage. 

Un match Senior opposant des joueurs locaux, mais aussi les internationaux résidant à Sept-Îles, est à l’horaire samedi, dès 20 h, au terrain synthétique.

Les équipes élites U10 et U12 auront aussi un match d’extra, afin de se préparer pour un tournoi à Sainte-Anne-de-Beaupré au début septembre. 

Les U8 Élites seront aussi en tournoi dans les prochaines semaines, soit à Trois-Pistoles.

Par ailleurs, question de garder les adeptes du ballon rond actif, le Club Nordsoc proposera une mini-ligue d’automne pour les U10 et U-12, une prolongation de quatre à cinq semaines, avant les activités de la saison hivernale. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le changement climatique est à l’origine de la prolifération des algues dans les lacs

Deux Cayens disparus au large : des bidons d’essence retrouvés

Sept-Îles | Amerrissage raté pour un hydravion au lac des Rapides

Lire également

Actualité

Le changement climatique est à l’origine de la prolifération des algues dans les lacs

Consulter la nouvelle

Deux Cayens disparus au large : des bidons d’essence retrouvés

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 6 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord