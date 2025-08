Une majorité d’agents de bord d’Air Canada votent en faveur d’un mandat de grève

Une majorité écrasante d’agents de bord d’Air Canada a voté en faveur d’un mandat de grève.

Selon les résultats annoncés mardi par la section Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 99,7 % des membres ont voté en faveur de la grève.

Le taux de participation était de 94,6 %.

Le vote, qui a commencé le 28 juillet et s’est terminé mardi, intervient après que le syndicat a conclu le processus de conciliation sans parvenir à une entente.

Celui-ci représente plus de 10 000 agents de bord en négociations depuis le début de l’année.

Malgré des efforts soutenus, notamment dans le cadre du processus de conciliation avec un médiateur nommé par le gouvernement fédéral, des questions clés, comme la rémunération, le travail non rémunéré et les pensions demeurent en suspens, selon le syndicat.

Air Canada a dit avoir pris connaissance du vote, dans une déclaration mardi. L’employeur averti que le vote ne signifie pas qu’une perturbation se produira, précisant qu’une éventuelle grève ne peut avoir lieu qu’après une période de réflexion de 21 jours suivant la période de conciliation de 60 jours.

La période de réflexionprendra fin le 16 août, ce qui signifie qu’aucun arrêt de travail ne peut avoir lieu avant cette date.

«Air Canada croit fermement qu’il reste tout le temps nécessaire pour conclure une telle convention et ainsi éviter de perturber les plans de centaines de milliers de voyageurs», a soutenu l’entreprise.

La compagnie aérienne s’est dite «déterminée à conclure avec le SCFP une convention collective juste et équitable reconnaissant la contribution de nos agents de bord et assurant la compétitivité et la croissance à long terme de notre entreprise».

Air Canada a aussi affirmé avoir «hâte» de reprendre les discussions avec le syndicat, qui ont été suspendues le temps du vote.