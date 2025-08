Dossier chaleur accablante | L’été met les CHSLD à rude épreuve

Des chambres à 33 °C, des soignants au bord de l’épuisement. Malgré certaines améliorations récentes, l’absence de climatisation dans plusieurs unités des CHSLD de la Côte-Nord continue de nuire à la santé des résidents… et des travailleurs.

Karine Moreau, présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), tire la sonnette d’alarme.

« Il y a deux semaines, il y a eu de plus grosses chaleurs et c’est monté jusqu’à 33 °C dans les chambres. Là oui, les patients sont plus amorphes, il faut plus les hydrater », dénonce-t-elle. « Mais parfois vous savez qu’on manque de personnel, donc ce n’est pas, un dans l’autre, évident. »

Alors que le Québec multiplie les alertes de chaleur extrême, les CHSLD de la Côte-Nord peinent toujours à offrir un environnement frais à leurs résidents les plus vulnérables.

Si quelques améliorations ont été apportées dans les dernières années, notamment à la suite de plaintes syndicales, le constat demeure inquiétant : dans les établissements nord-côtiers, les chambres de résidents ne sont toujours pas climatisées, et certaines aires communes restent étouffantes.

Des ventilateurs… et des popsicles

Le problème ne date pas d’hier pour celle qui a travaillé plus de 15 ans en CHSLD, à Forestville, jusqu’en 2022.

« Il y a des fois où je me suis dit, “est-ce que je vais m’évanouir ?”. Il y avait une chambre froide pour les aliments, ça m’est déjà arrivé d’aller là quelques secondes parce que je pensais m’évanouir », se souvient la syndicaliste. « Surtout aussi quand on fait des soins d’hygiène, où on donne un bain, avec l’humidité de la salle de bain, c’est vraiment difficile. »

Et quand les soignants lancent un cri du cœur, les réponses institutionnelles se font parfois… rafraîchissantes, mais symboliques.

« Un moment donné, la gestionnaire arrive avec une boîte de popsicles, mais c’est ça, ça aide sur le coup, mais ce n’est pas suffisant », dit-elle avec soupir.

Une situation inégale selon les villes

À Sept-Îles, la situation est un peu meilleure : les aires communes sont bien climatisées, ce qui rend le travail plus supportable et l’environnement des résidents plus confortable.

« Les membres nous disent qu’ils sont quand même bien puisque dans les aires communes, il y a quand même deux grosses aires climatisées. Certes pas dans les chambres, mais ça ne semble pas trop problématique pour l’instant », explique Mme Moreau.

À Baie-Comeau, c’est une autre histoire.

« Certains départements l’ont, mais certains départements ne l’ont que dans le poste. Ça, c’est clair que c’est problématique parce que la seule personne qui est toujours au poste, c’est l’assistante supérieure. Les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, eux, ne sont presque jamais dans le poste », déplore-t-elle. « Ça, c’est très problématique. »

Un enjeu de dignité et de sécurité

Pour Karine Moreau, cette chaleur excessive est bien plus qu’un inconfort.

« Moi je pensais que minimalement, maintenant, au moins tous les CHSLD avaient l’air climatisé dans les aires communes, mais là apparemment que non », renchérit-elle

Et si certaines mesures ont été mises en place ces dernières années, souvent après des plaintes officielles du syndicat (photos de thermostats à l’appui), elles sont encore insuffisantes.

« On considère justement qu’il y a des améliorations, mais avec mes recherches, j’en conclus que ce pas encore suffisant quand on parle de 33 °C dans les chambres. Et au CHSLD Boisvert, aux premier et deuxième étages, c’est seulement dans le poste qu’il y a un air climatisé », se désole la présidente du syndicat.

Réchauffement climatique

Selon la présidente du SIISNEQ, il faut absolument adapter les installations aux nouvelles réalités climatiques.

« Il y a 20 ans, on ne connaissait pas ça sur la Côte-Nord, ces grosses chaleurs-là. Donc c’est d’autant plus nécessaire maintenant », explique-t-elle.

Le syndicat n’a pas déposé de nouvelle plainte formelle en 2024, faute de signalement direct de ses membres. Mais Karine Moreau insiste : les besoins sont toujours là.

« Ce n’est pas encore suffisant, il y a un bout de travail de fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire », conclut-elle.

Alors que les CHSLD de la région continuent d’accueillir des résidents en situation de grande vulnérabilité, les écarts d’accès à la climatisation posent un réel enjeu de santé publique. Pour Karine Moreau et les membres du SIISNEQ, il est temps que le confort climatique cesse d’être un privilège, et devienne un droit fondamental dans les milieux de soins.