Un chantier majeur presque terminé sur la route 138

Un important chantier routier entamé à l’est du village de Chute-aux-Outardes est sur le point de se conclure. Les travaux, amorcés plus tôt cette saison par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), visent à rehausser la sécurité et le confort de circulation sur ce tronçon très fréquenté.

Le projet comprend la réfection complète de la chaussée et des accotements, de même que la réhabilitation du revêtement du pont de la rivière aux Outardes. Les interventions ont également permis d’améliorer le drainage dans plusieurs zones problématiques.

« Le but de cette intervention est de régler certaines problématiques dans ce secteur, notamment la présence d’ornières et de fissures », rappelle Marie-Ève Hébert, conseillère en communication au MTMD.

Selon le ministère des Transports, la majorité des travaux sont maintenant terminés et le chantier progresse conformément à l’échéancier établi. Le marquage de la chaussée, dernière étape des travaux, devrait commencer cette semaine, si les conditions météorologiques le permettent.

Le coût du chantier, l’un des plus importants sur la Côte-Nord cette année, s’élève à plus de 4 millions de dollars (4 032 957,68 $), un montant qui sera ajusté une fois les travaux finalisés.

« Ce chantier fait partie des plus importants cette année sur la Côte-Nord, en raison de son ampleur et du trafic parfois élevé dans le secteur », indique Mme Hébert.

Malgré l’ampleur des interventions et les ralentissements occasionnels, le ministère souligne la coopération exemplaire des automobilistes qui ont fait preuve de patience et de prudence tout au long du chantier.

Par ailleurs, plusieurs autres projets sont en cours sur le territoire nord-côtier, dont la reconstruction de la chaussée à Rivière-au-Tonnerre (jusqu’au début octobre), le remplacement de ponceaux à l’ouest de Port-Cartier (jusqu’au début septembre) et d’autres interventions similaires à Rivière-au-Tonnerre, qui devraient se terminer sous peu.

Dès août, de nouveaux travaux débuteront également dans plusieurs secteurs : asphaltage aux Escoumins, remplacement de ponceaux au parc Ferland à Sept-Îles, et travaux à l’est du pont de Moisie.

Ces initiatives s’inscrivent dans un vaste effort de maintien et d’amélioration du réseau routier régional, essentiel à la sécurité et à la mobilité des citoyens de la Côte-Nord. « Ces travaux contribueront à maintenir la qualité et la sécurité du réseau routier pour tous les usagers », assure la porte-parole.

Travaux à venir

Voici quelques projets à venir sur la route 138 au cours des prochaines semaines :

Des travaux d’asphaltage dans la municipalité des Escoumins, prévus à la mi-août ;

Le remplacement de ponceaux dans le secteur du parc Ferland, à Sept-Îles, débutant à la mi-août ;

Des travaux d’asphaltage à environ 7 km à l’est du pont de Moisie, à Sept-Îles, dès le début août ;

Le remplacement de ponceaux à Rivière-au-Tonnerre, dont le début est également prévu en août.

Source : Ministère des Transports et de la Mobilité durable