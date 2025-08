Le futur du littoral entre vos mains

Le forum Littoral en action, co-organisé par les Comités ZIP en territoire marin, se tiendra à Baie-Comeau les 5 et 6 novembre prochain. Au programme, des constats, certes, mais également une invitation à réseauter et à agir pour l’avenir du littoral, de Charlevoix aux Îles-de-la-Madeleine.

Littoral en Commun – Forum sur la restauration des écosystèmes côtiers vise à réunir un ensemble de personnes qui oeuvrent dans un domaine touchant les milieux côtiers, leur gestion, leur mise en valeur, leur conservation ou restauration.

Se réunir afin d’échanger sur les objectifs et les défis de la restauration en milieu côtier, établir des partenariats entre les divers intervenants, de faire «dialoguer les savoirs» et présenter quelques projets innovants et inspirants figurent en tête de liste des objectifs du forum.

L’événement interrégional réunira des représentants des ministères concernés, des communautés autochtones, des organismes municipaux, des universitaires, des communautés de pratique et autres experts du milieu.

Au chapitre des conférences, on abordera entre autres certaines approches innovantes en restauration côtière. Un projet de création d’une réserve d’habitat à Saint André de Kamouraska, l’enjeu de la réhabilitation de l’anguille d’Amérique et celui de la réoxygénation de la couche profonde du Saint-Laurent feront l’objet d’une présentation.

Pour inscription et information, visitez le littoralencommun.com.