Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Une espèce indésirable de saumon pêchée sur la Côte-Nord inquiète

Un saumon rose, espèce envahissante et indésirable, a été capturé dans les eaux de la Basse-Côte-Nord, une découverte de mauvais augure pour le saumon atlantique, déjà fragilisé.

L’aluminium de la Côte-Nord s’en tire, malgré les tarifs

Même avec l’imposition de tarifs par le gouvernement américain, les alumineries québécoises et de la Côte-Nord réussissent à se tirer d’affaire.

Une importante entente pour une meilleure préservation du patrimoine innu

L’Institut Tshakapesh et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ont conclu une entente de collaboration dans le cadre d’un important projet pour mieux comprendre et rendre plus accessible le patrimoine innu.

SPCA Côte-Nord : d’un coup de coeur à un autre

Isabelle Martel prend le flambeau à Daphnée Gwilliam à la direction de la SPCA Côte-Nord.

Du chemin de fer à un cancer : le Tribunal donne raison à un travailleur d’ArcelorMittal

Huit ans après avoir reçu un diagnostic de cancer incurable, après des années de saga judiciaire entremêlées de traitements et de la peur constante de quitter ceux qu’il aime, un travailleur des chemins de fer d’ArcelorMittal et de QNS&L vient de gagner un de ses combats : sa maladie a été causée par ses emplois, a tranché le Tribunal administratif du travail.

Un quatrième livre pour Naomi Fontaine: Eka ashate, Ne flanche pas

Cinq ans après Shuni, Naomi Fontaine nous invite chez les aînées de Uashat mak Mani-utenam pour son quatrième roman Eka ashate, Ne flanche pas.

Purolator : des colis pour Sept-Îles retournés systématiquement à Rimouski

Des Septiliens mènent une véritable chasse au trésor pour mettre la main sur leur colis tant attendu expédié par Purolator. L’entreprise connaît des problèmes techniques qui la mènent à renvoyer systématiquement certains colis vers Rimouski.

D’ici 2051, c’est la Côte-Nord qui risque de perdre le plus de population

La Côte-Nord est la région du Québec qui perdra le plus de population d’ici 2051, selon les plus récentes projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Trois personnes arrêtées et un rappeur lié au BFM recherché pour une agression à Maliotenam

Trois individus ont été arrêtés et David Bouchard-Michel, alias le rappeur « Mizery », est toujours recherché en lien avec l’agression d’un homme à Maliotenam.

Les longicornes noirs prennent d’assaut la Côte-Nord

Les voici volant dans votre cour, atterrissant tantôt dans le moustiquaire de la porte ou dans vos cheveux : les longicornes noirs, éternels ennemis du bon temps. Inutile de vous pincez, car ce n’est pas un rêve, ils sont plus nombreux qu’à l’habitude cette année.

Chronique de Réjean Porlier ǀ Un autre rendez-vous manqué ?

Lorsque la nouvelle publicité pour promouvoir la Côte-Nord est apparue à l’écran, plusieurs personnes, dont je fais partie, ont crié au coup de génie. Le parallèle avec la Norvège et cet acteur convaincant, ne pouvaient mieux présenter l’immensité et la diversité de notre coin de pays. Ajoutez à cela cette nouvelle aversion développée, à raison, pour des États-Unis qui ont entrepris une guerre commerciale contre le Canada et tous les ingrédients étaient en place pour connaître une saison touristique exceptionnelle… tous, sauf !