Innu Nikamu : Patrick Norman et sa femme viennent répandre de l’amour

Ce sera une première expérience pour le chanteur country Patrick Norman en compagnie de sa femme Nathalie Lord, au Festival Innu Nikamu.

Ils se produiront en duo accompagnés de leurs guitares.

« Après plus de 60 ans de carrière, c’est la première fois que je suis invité à ce festival. Ça m’interpelle beaucoup. Je viens ici avec beaucoup de nostalgie et de bonheur aussi », confie Patrick Normand en compagnie de sa femme Nathalie Lord, rencontrés dans leur chambre d’hôtel.

La culture autochtone est ancrée dans le country, selon eux. Il s’agit d’une drôle de coïncidence, puisque sur leur nouvel album qui sortira le 6 novembre prochain, il y a une chanson qui s’appelle Geronimo. Elle rend hommage à un grand chef et l’ouverture se fait sur le rythme des tambours autochtones. Le couple a récemment suivi une formation sur leur maniement pour la réalisation de cette chanson.

« Je découvre de plus en plus les artistes autochtones. Les gars viennent me voir et me connaissent, mais moi, je ne les connais pas. Je trouve ça déplorable, car ils sont de vrais passionnés de la musique. On a rencontré David Hart hier, qui joue après nous et il a vraiment des choses à dire, un message à faire passer », dit-il, avec admiration.

Répandre l’amour

Patrick Norman a annoncé prendre sa retraite le 1er janvier dernier.

« J’ai mis fin aux tournées, mais je n’ai pas dit que j’arrête d’être heureux. Parce que pour moi, pour être heureux, je dois m’immerger dans la musique » explique avec humour, Patrick Norman.

« Je parle pour moi, je veux donner de la bienveillance lors du concret de ce soir », déclare-t-il.

« On s’en va donner de l’amour, on va donner la continuité de ce qu’on vit à la maison. C’est possible de vivre dans l’amour constamment », complète Nathalie Lord.

Les amoureux seront sur la scène de Innu Nikamu, vendredi, à 18 h 30.