Purolator : des colis pour Sept-Îles retournés systématiquement à Rimouski

Des Septiliens mènent une véritable chasse au trésor pour mettre la main sur leur colis tant attendu expédié par Purolator. L’entreprise connaît des problèmes techniques qui la mènent à renvoyer systématiquement certains colis vers Rimouski.

« Là, je suis vraiment écœuré », lance Stéphane Crousset, résident de Clarke City.

À plusieurs reprises dans les derniers mois, lui ou des membres de sa famille ont dû attendre plusieurs semaines supplémentaires pour recevoir des colis qui devaient leur être livrés par Purolator et qui étaient pourtant arrivés à Sept-Îles.

Lesdits colis ont bien séjourné à Sept-Îles, mais ils ne se sont jamais rendus à destination, à ce moment. Ils ont plutôt été retournés à plus de 300 km de route (si on a accès au traversier, sinon, on parle de plus de 1000 km), à Rimouski.

Pourquoi donc cet aller-retour, alors que le colis était pourtant presque rendu à destination ? Stéphane Crousset a questionné Purolator.

« J’ai passé des heures au téléphone avec eux autres. Ensuite, pour faire une plainte, ils te mettent encore en attente et la ligne finit par couper », déplore-t-il. « Au bureau de Sept-Îles, ils m’ont dit que l’imprimante était brisée », poursuit M. Crousset, exaspéré.

Certains colis de Purolator à destination de Sept-Îles sont transférés à Postes Canada pour être acheminés à leur destination finale.

« Le bureau de poste de Sept-Îles sert de point de transfert pour les colis qui doivent être livrés par Purolator », a expliqué Geneviève Joly, aux Relations avec les médias chez Postes Canada. « Récemment, le processus de Purolator a changé et les étiquettes apposées indiquent maintenant l’adresse du bureau de Purolator à Rimouski, et non celle de Sept-Îles. »

Il est là le bât blesse. En raison de ce mauvais étiquetage, les colis attendus à Sept-Îles repartent donc systématiquement pour un long voyage, vers Rimouski.

« Selon nos procédures de livraison, nous devons donc acheminer le courrier à l’adresse telle qu’indiqué », dit Mme Joly.

La situation devrait être rétablie prochainement, selon Postes Canada.

« Nous avons discuté avec un responsable chez Purolator qui nous indique que le processus original allait être remis en place », a-t-elle précisé.

« Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas reçu de plaintes à ce sujet », conclut la porte-parole de Postes Canada.

De son côté, Purolator n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.