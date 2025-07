Compostelle Québec s’invite à Baie-Johan-Beetz

Gitane Bourque partage son amour de la marche avec une conférence de Pascal Auger sur le chemin de Compostelle et l’organisation d’une marche communautaire à Baie-Johan-Beetz le 27 septembre prochain.

À l’automne 2023, Gitane Bourque voulait se remettre en main, mais elle ne savait pas par où commencer. Elle avait besoin d’encadrement pour débuter sa remise en forme et s’est tournée vers l’internet pour la guider. À travers ses recherches, elle découvre Pascal Auger, conférencier et PDG de Québec Compostelle.

« Je voulais me prendre en main et sortir du fauteuil, j’ai changé mon alimentation et je voulais aussi bouger. Ici, les gyms, ça ne m’intéressait pas, la marche était plus accessible. Je suis tombé sur le site de Pascal Auger et j’ai trouvé ça tellement intéressant, c’est venu me chercher pour les aventures que je voulais vivre. Il offrait l’encadrement dont j’avais besoin pour me lancer », explique Gitane Bourque.

Gitane Bourque sur le Chemin du Québec en juillet 2024 Photo Gitane Bourque

Elle commence sa remise en forme avec un de ses programmes « Défi ça marche » d’une durée de 26 semaines. Le but de ce défi est de marcher 1200 km en 6 mois, la distance équivalente de l’aéroport de Montréal jusqu’au phare de Cap Gaspé. Il s’agit du Chemin du Québec, l’équivalent du chemin de Compostelle, mais au Québec. Décidant que l’aventure ne fessait que commencer, elle décide alors de s’inscrire à une rando-communautaire dans le bas du Saint-Laurent en juillet 2024 d’une durée de 8 jours. La rando-communautaire, c’est de marcher à son rythme, en toute liberté, sur un itinéraire qui s’étire sur plusieurs jours.

« Il a vraiment de belles amitiés qui se créent là-bas. C’est l’occasion propice pour faire de belles rencontres. Tu rencontres quelqu’un et tu marches avec durant quelques heures, elle ralentit pendant que toi, tu poursuis. Des fois, tu marches seule et des fois en groupes. Un sentiment de liberté incroyable », raconte Mme Bourque. « Je me souviens un moment où il y avait une côte qui me paraissait énorme. Ça avait l’air infranchissable. D’arriver en haut et de réaliser que je l’ai fait, c’est un accomplissement en soi. C’était une grande fierté de l’avoir fait », se souvient-elle.

la colline du récit de Gitane Bourque Photo Gitane Bourque

« À l’inscription à la conférence, ça donne l’accès au » Défi ça marche » pour que tous puissent commencer tout de suite et d’être à l’aise pour la randonnée du 26 septembre « déclare-t-elle.

Durant cette journée, Pascal Auger va faire une conférence en lien avec la préparation requise pour une randonnée communautaire, le chemin du Québec, le chemin de Compostelle. Il s’agit de sa première visite sur la Côte-Nord. Par la suite, il y aura une marche communautaire dans un des sentiers de Baie-Johan-Beetz. « Le Sentier de la mine Cap Feldspath (Spar Mica) sera idéal pour cette randonnée, une longueur de 3 km, il se termine à une plage de sable blanc », conclut Mme Bourque. Avec un nombre suffisant de demandes, il y a la possibilité d’organiser un dortoir communautaire avec l’aide du comité des loisirs de la Ville de Baie-Johan-Beetz pour que l’expérience soit encore plus complète.

Pascal Auger propose plusieurs types excursions, que ce soit une semaine de marche dans une région du Québec sur le Chemin du Québec, aller vivre l’expérience complète de Compostelle en Europe durant trois semaines ou des conférences sur la préparation requises pour ce type d’activités. En octobre, Pascale Auger et un groupe dont elle fait partie, partiront pour Compostelle.