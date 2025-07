Un Innu Nikamu recentré sur son essence s’ouvre mercredi

Il n’y a pas de stars internationales au menu cette année, mais Innu Nikamu se recentrera sur son essence : rassembler les communautés et faire vibrer la culture innue.

Sur le site, deux grandes scènes de la même taille, cette fois, recevront les artistes. Bien qu’impressionnante l’an dernier, l’expérience visuelle des projections de spectacle sur écran géant sera encore meilleure cette année, en version haute définition, nous dit-on.

L’ambiance risque d’être plus chaleureuse pour différentes raisons. L’Innu Nikamuniss, le volet famille du festival, sera déplacé directement sur le site principal. Autrefois, il était plus à l’écart, près de l’église.

Sur ce lieu, ce sera plutôt le camping d’une quarantaine d’emplacements qui sera installé. Là aussi, on fait dans le plus intime, loin de la capacité de 3 000 espaces pouvant être déployés au besoin, de l’an dernier, dont l’organisation avait été confiée à une entreprise spécialisée.

On sent toutefois un engouement, alors qu’à quelques heures de l’ouverture officielle du festival, le site affiche pratiquement complet.

« Il y a des gens de la Belgique, de La Tuque, de Montréal et de Goose Bay qui ont réservé », cite en exemple Carole Gaudreault, responsable du camping de l’événement.

On y retrouve des Shaputuan, des espaces pour les roulottes, les VR et les tentes.

Des shaputuan prêts à camper sont déployés sur le camping d’Innu Nikamu aménagé près de l’église. Photo Émilie Caron-Wart

Un espace commun d’air de détente et de BBQ a été aménagé.

« C’est un petit village à travers le village », illustre Mme Gaudreault.

La culture en backstage

L’organisation de l’arrière-scène souffle un peu pour cette édition. L’an dernier, la venue des stars internationales venait aussi avec plusieurs éléments de sécurité à respecter, qui venaient limiter les possibilités.

Pour cette édition qui s’amorce, un Shaputuan y a été installé. On souhaite que les artistes puissent autant vivre l’esprit de la culture que les festivaliers sur le site.

« Il y a vraiment une préoccupation de faire vivre la culture innue cette année. Les gens de l’organisation ont vraiment pris le temps de monter un set-up avec de la banique, de l’outarde, du saumon fumé », a expliqué Caroline Michaud de la Boîte à clés, en charge des communications de l’événement. « L’esprit de communauté, de partage sera de retour. »

La 41e édition d’Innu Nikamu s’ouvre mercredi et se déroulera jusqu’au 3 août. Cœur de pirate, Paul Daraîche et filles, Patrick Norman, Maten et Innutin figurent sur la programmation du plus grand festival sans alcool au Canada, qui recevra au total une trentaine d’artistes.

L’organisation n’a pas de chiffres à dévoiler à propos de la vente de billets et de passeports qui irait « bon train ». Elle espère recevoir 30 000 visiteurs sur cinq jours.