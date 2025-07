Le boulevard des Montagnais change de nom

Le boulevard des Montagnais devient le boulevard Daniel-Vachon.

Mercredi, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a annoncé que le boulevard des Montagnais devenait le boulevard Daniel-Vachon, en l’hommage de ce dernier, bien connu pour son parcours politique et son travail de traducteur.

En 1964, il a été élu chef du Conseil de Uashat mak Mani-utenam. Il est resté en poste durant neuf mandats de suite. Il a aussi assumé un poste au Conseil Attikamek-Montagnais, en 1975. Le mandat du Conseil était de se charger des négociations avec le gouvernement fédéral, concernant les revendications territoriales.

Il a fondé en 1976 une firme de traduction intitulée Traductions montagnaises Sept-Îles Enr, où il a publié Apprenons le montagnais, une référence pour l’apprentissage écrit et oral de l’Innu-Aimun pour le grand public. Il s’est impliqué dans la traduction de plusieurs œuvres innues dans la langue française et a permis de tisser des liens entre les cultures. Il a fondé la firme Éditions Innu, où il a publié Umue Tipatshimun Innut Ute Uashat : L’Histoire Montagnaise de Sept-Îles, en 1985.

La Ville de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam s’entendent sur le fait que ce changement de nom soit considéré comme un signe de réconciliation.

« C’est avec grand plaisir que la Ville de Sept-Îles emboîte le pas à ITUM et harmonisera sur tout sa longueur, la dénomination du boulevard Daniel-Vachon, lequel traverse nos deux communautés. Par cette décision, nous souhaitons joindre notre voix à celle de nos voisins et partenaires afin d’honorer la mémoire d’un grand chef et de reconnaître l’imposante contribution de M. Daniel Vachon au développement socio-économique et à la place incontournable qu’occupe aujourd’hui la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam dans la région », déclare le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, dans un communiqué.