Pessamit : repenser le site de Papinachois

Le site de Papinachois, longtemps prisé pour son auberge aujourd’hui disparue, suscite un nouvel intérêt. Une étude de faisabilité est en cours afin de relancer ce lieu fermé depuis le début des années 2000.

« Papinachois détient un potentiel extraordinaire, autant sur le plan culturel qu’écotouristique », souligne Jackie Gilbert Beaudoin, experte-conseil pour Tourisme Pessamit.

« C’est un des rares endroits où se rencontrent la mer, la forêt boréale et des zones archéologiques exceptionnelles », ajoute-t-elle.

Pour les Innus, ce projet dépasse la simple idée de tourisme telle qu’on l’entend habituellement.

Comme le souligne Marilène Blain-Sabourin, architecte pour la firme MBS qui collabore à l’étude, « le mot tourisme ne résonne pas toujours de manière juste ».

« Il évoque souvent un regard extérieur, une forme de consommation culturelle. Or, pour les Innus, il est plutôt question de partage, d’échange et de rencontre authentique. Accueillir des visiteurs, c’est ouvrir son territoire, sa culture et son histoire dans un geste d’hospitalité enraciné dans des valeurs profondes », enchaine-t-elle.

Linda Bacon, directrice du développement économique et touristique, abonde dans le même sens. « On ne veut pas aller trop vite. Ce projet doit se faire dans le respect du territoire, de la culture et de ce que la communauté est prête à partager. Mais il pourrait devenir un site récréotouristique et écotouristique majeur. »

La firme MBS prévoit travailler en collaboration avec la communauté pour aménager le pourtour de la rivière Papinachois de manière respectueuse et porteuse de sens.

L’objectif est d’offrir à la fois un lieu de fierté pour les Pessamiulnuat et un espace de rencontre culturelle pour les visiteurs.