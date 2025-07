SPCA Côte-Nord : d’un coup de coeur à un autre

Isabelle Martel prend le flambeau à Daphnée Gwilliam à la direction de la SPCA Côte-Nord.

Daphnée Gwilliam, ancienne directrice de la SPCA, exprime sa pleine confiance en Isabelle Martel pour prendre la relève de la direction de l’organisme, suite à leurs trois ans de collaboration.

Elle sait « qu’elle ne pourrait rêver mieux », dit-elle au Journal. « C’était mon binôme, et que mon binôme prenne ma place, c’est une suite logique et c’est une fierté », ajoute-t-elle.

L’arrivée de Daphné Gwilliam au sein de la SCPA remonte à il y a de cela six ans.

« Au départ, j’ai fait mon cours en comportement canin. Je suis venue ici pour prendre de l’expérience avec les animaux et en apprendre un peu plus sur le terrain. Finalement, je suis tombée en amour avec la place et je suis restée », explique Mme Gwilliam.

Sa plus grande fierté est l’ajout du volet sensibilisation et prévention à la SPCA Côte-Nord. Il s’agit de conférences et d’ateliers pour informer et éduquer les propriétaires d’animaux, afin qu’ils puissent mieux vivre ensemble.

« Il est important d’agir en amont », conclut-elle.

Poursuivre dans cette voie

De son côté, Isabelle Martel a appliqué dès qu’elle a vu le poste de direction affiché. Elle voulait continuer sur la même lancée que Daphnée Gwilliam et reprendre le flambeau, autant pour l’équipe que pour les animaux. Pour sa part, Isabelle Martel est titulaire d’une technique en santé animale. Elle a travaillé dans des cliniques vétérinaires à Boucherville, à Laval et à Sept-Îles.

« Je suis venue à Sept-Îles pour deux ans, car je voulais m’occuper de ma famille qui avait des problèmes de santé. Finalement, ça fait 20 ans que je suis ici », dit-elle avec humour.

En plus d’être la propriétaire d’Accès Animal Sept-Îles, qui effectue notamment la coupe de griffes de chats et chiens, elle travaille à la SPCA depuis juin 2022 comme coordonnatrice des opérations et responsable des soins animaliers.

Isabelle Martel a déjà de nouveaux projets sur la table, pour continuer l’amélioration de la SPCA. Elle parle de l’optimisation des cages à chat et d’un projet d’autofinancement « devenir ami de la SPCA ».

« Les cages étaient celles que nous avions dans l’ancienne SPCA. Elles sont en fin de vie et ne sont plus sécuritaires. Les cages sont encore aux normes et utilisables, mais on pourrait tellement avoir mieux », dit-elle.

La Ville de Sept-Îles devrait terminer l’installation des trois enclos qui étaient déjà présents à l’ancienne SPCA, ce qui marquera la fin du déménagement. Les enclos serviront pour les quarantaines et un parc à chien.