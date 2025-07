Une espèce indésirable de saumon pêchée sur la Côte-Nord inquiète

Un saumon rose, espèce envahissante et indésirable, a été capturé dans les eaux de la Basse-Côte-Nord, une découverte de mauvais augure pour le saumon atlantique, déjà fragilisé.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs demande aux pêcheurs d’être à l’affût et de signaler toute prise de saumon rose.

«Il s’agit d’une espèce envahissante en pleine expansion dont nous craignons l’établissement au Québec au cours des prochaines années», précise l’avis du MELCCFP.

Comment reconnaître le saumon rose. Source MELCCFP

Depuis 2019, six saumons roses ont été capturés au Québec, dont deux en Basse-Côte-Nord et quatre dans la région de la baie d’Ungava.

Le ministère demande la collaboration des pêcheurs québécois pour documenter la présence du saumon rose dans les eaux de la province. Voici quelques informations pour l’identifier, tirées du site de Saumon Québec:

«Dans sa phase argentée (illustrée sur le haut de l’image en une), on peut le différencier par ses gros points noirs sur le dos, l’absence de points noirs sur les opercules (côté de la tête) et ses taches sombres allongées sur la queue. Dans sa phase reproductive (illustrée au bas de l’image ci-dessus), on peut le différencier par sa bosse sur le dos (chez le mâle) et une ligne rose ou rouge le long du corps.»

Si vous pensez que votre prise peut être un saumon rose, on vous demande de le prendre en photo et, si possible, de congeler le spécimen entier (ou au moins la tête. Communiquez avec le service à la clientèle du ministère par courriel (services.clientele@environnement.gouv.qc.ca) ou au numéro 1 877 346-6763 pour faire part de votre découverte. Vous êtes également invité à identifier votre capture sur l’application iPêche.

Plus de détails ici.