Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Par Charlotte, votre humble et intrépide chroniqueuse exploratrice

Mes très chers lecteurs,

Il existe des forêts qui hurlent au loup, et d’autres qui murmurent des légendes aux mousses suspendues. Sur la Côte-Nord, la forêt boréale ne pousse pas : elle persiste. Elle s’accroche au roc, s’enracine dans la tourbe, s’étire vers le ciel comme un poème millénaire écrit en plume. Sur la Côte-Nord, la forêt boréale s’étire avec l’assurance d’un royaume invincible. Elle gronde sous les pas de l’orignal, elle frémit au cri des grands-ducs. Elle sent la résine brute et la tourbe profonde. Elle ne se visite pas : elle se gagne.

L’épinette noire y mène la danse, droite et fière comme une sentinelle, même quand le vent du Labrador la courbe jusqu’à l’humilité. Autour d’elle, le sapin baumier respire doucement et le bouleau éclaire la pénombre excentrique.

Ce vaste manteau vert, qui recouvre les terres entre Tadoussac et Natashquan, n’a rien de monotone. Il change au fil des saisons et des perturbations : ici une clairière née d’un feu, là une plaine de lichens où seuls les caribous savent se repérer. Quand on s’y enfonce, les pas deviennent prudents (pas tant par crainte, mais par respect). On sent bien qu’on entre dans un territoire ancien, presque sacré, que les Innus appellent Nutshimit : le pays de l’intérieur.

Cueille une feuille de thé du Labrador, et tu tiens dans la main un fragment de savoir ancestral. Suce un bleuet encore tiède du soleil d’août, et c’est l’enfance d’un territoire qui fond sur ta langue.

Et puis, à l’autre bout de l’Atlantique, dans les Highlands du nord de l’Écosse, une autre forêt veille. La Caledonian Forest, vestige d’un monde ancien, effilochée comme une écharpe oubliée sur les épaules du passé. Là-bas, le pin sylvestre rougeoie sous la pluie, le cerf rouge se glisse entre les bruyères, et les lochs sombres reflètent des siècles de silence.

On croirait deux sœurs éloignées. La première, Côte-Nord, rude et rustique, un peu sauvageonne, à l’aise dans ses bottes de caoutchouc trouées. Elle n’a pas peur du froid ni du feu, elle repousse même les routes. La seconde, Écosse, noble et éparse, élevée dans les ruines et les vents chargés de poésie, mais dont les racines ont dû se défendre contre des siècles de coupes, de moutons et d’abandons.

Là où la boréale québécoise court en continu, vaste, intacte et indocile, la calédonienne est un fantôme persistant, qu’on tente aujourd’hui de faire renaître avec patience et conviction. Les Écossais replantent, protègent, murmurent à leurs forêts comme on murmure à l’oreille d’un être cher.

Côté faune ? La Côte-Nord aligne les gros calibres : loups, ours, caribous, outardes et autres créatures d’hiver. Les Highlands, elles, ont perdu leurs prédateurs, mais gardent un certain panache : cerf rouge élancé, chat sauvage furtif, et balbuzard pêcheur au regard de harfang.

Mais c’est dans l’ambiance que la magie opère. Sur la Côte-Nord, on respire le bois mouillé, on écoute le cliquetis des branches contre les vitres, on se laisse envelopper par une solitude vaste et bienveillante. Dans les Highlands, ce sont les pierres couvertes de lichen, les échos gaéliques, les chants oubliés qui vous happent, et cette étrange sensation d’avoir déjà vécu là, dans une autre vie, sous un autre nom.

Alors, laquelle choisir ?

L’une vous mord les mollets et vous récompense avec des bleuets.

L’autre vous fait pleurer sans savoir pourquoi, devant un arbre tordu par le vent.

Ce ne sont pas deux rivales. Ce sont deux versions de l’éternité verte : l’une farouche et enracinée dans l’Amérique rude, l’autre romantique et déployée sur un tapis de brume.

Mais toutes deux rappellent ceci : quand le monde vacille, il reste toujours un coin d’arbre pour s’y appuyer.

À bientôt mes chers lecteurs,

Entre l’éternité verte et le souffle du Nord,

Votre dévouée Charlotte, qui se demande si les ours de la Côte-Nord rêvent parfois d’un Loch Ness à traverser.