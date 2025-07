Éveiller les marées: une première exposition d’Élise Poulin à la bibliothèque de Sept-Îles

L’artiste originaire de Ragueneau, Élise Poulin, présente sa vision sensible du territoire lors de sa première exposition solo Éveiller les marées à la bibliothèque de Sept-Îles.

« Textile, paysages et douceur », sont les trois mots choisis par Élise Poulin pour décrire l’exposition. On y retrouve en en effet de grandes toiles de coton, de la laine et des petites broderies cachées sur les toiles. « Le tissu, ça évoque la tradition, l’appartenance, comme nos grand-mères qui faisaient des couvertures et des mitaines », raconte Élise Poulin.

Pour confectionner les deux tapisseries à mailles ouvertes, La longueur des racines est une unité de mesure, l’artiste a même utilisé la laine de son arrière-grand-mère.

La récolte chlorophylle par Élise Poulin. (2024) Photo Alice Young

Le titre Éveiller les marées trace un parallèle entre le phénomène cyclique des marées et les vagues de souvenirs qui traversent ponctuellement l’humain.

« C’est un peu une invitation à s’imprégner des ces souvenirs-là qui reviennent, de les accueillir et dans faire quelque chose de beau », explique Élise Poulin.

À coup d’estampes monochromes, de poésie et de paysages plus ou moins figuratifs, on devine également le territoire nord-côtier. « En sachant que je m’éloignais du territoire pour les études et en me sentant plus loin, ça m’a apporté vers cette importance-là d’être proche du territoire et d’être conscient du territoire qu’on habite », confie la jeune artiste.

Cette œuvre de pastel sur drap est inspirée des paysages de Ragueneau. Photo Alice Young

La pièce maîtresse, des traits colorés de crayons pastel sur un drap de coton, illustre d’ailleurs la vue sur le fleuve au vieux quai de Ragueneau. De l’autre côté de la salle, une toile bleu vif a été peinte en partie avec des plantes étampées. « L’intention n’est pas de créer quelque chose de figuratif, même si dans certaines on peut y voir peut-être un glacier ou quelque chose de plus marin », révèle Élise Poulin.

Trois estampes sur plaque de gélatine par Élise Poulin. Photo Alice Young

Son travail a impressionné le jury du programme Passage Émergent de Panache art actuel en collaboration avec la Ville de Sept-Îles. Cette initiative vise la professionnalisation de la relève en arts visuels de la Côte-Nord. Élise Poulin se sent fière d’exposer dans sa région: « C’est des gens que je connais et c’est aussi des gens qui sont plus susceptibles d’être rejoints par mes œuvres ».

L’exposition est en cours à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-Îles jusqu’au 18 août.

