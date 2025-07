Un nouveau PDG pour poursuivre les projets de développement de la SFP Pointe-Noire

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire qui étudie la possibilité de doubler ses capacités au cours des prochaines années vient de nommer son nouveau PDG pour diriger ses projets, son actuel vice-président aux opérations, Gabriel Striganuk.

Avec son mégaprojet Horizon 7, la SFP Pointe-Noire pourrait investir 900 M$ dans ses installations pour pratiquement doubler ses capacités d’ici 7 ans.

En poste depuis 2020, le PDG Louis Gravel est à quelques semaines de sa retraite annoncée ce printemps.

« En cinq ans, la SFP Pointe-Noire a doublé le tonnage transbordé, passant de 8 000 000 tonnes à près de 16 millions de tonnes de minerai de fer de haute pureté. Une réussite impressionnante qui constitue un legs durable pour l’organisation et la région », souligne la Société, à propos de son passage comme PDG.

C’est Gabriel Striganuk qui prendra le relai pour les années de croissance stratégique à venir pour la SFP Pointe-Noire. Sa nomination est annoncée par le conseil d’administration, « à l’issue d’un processus rigoureux de sélection », indique-t-on.

« Ayant eu le privilège de contribuer au développement de la Société au fil des six dernières années, je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre notre mission avec le soutien du conseil d’administration en collaboration avec nos employés, nos fournisseurs, la communauté innue et leur nouveau conseil, ainsi qu’avec l’ensemble de nos partenaires des communautés de Sept-Îles et Port-Cartier », a-t-il commenté.