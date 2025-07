L’École de danse Christine Bourque débarquera sous peu au Mondial de danse hip-hop à Phoenix

Dans quelques jours, la troupe M-PACK de l’École de danse Christine Bourque, catégorie JV Megacrew, représentera le Canada et s’envolera pour Phoenix, Arizona afin de compétitionner au World Hip Hop Championship 2025.

Lors de sa première compétition nationale, la troupe M-PACK a remporté la médaille d’argent au championnat canadien hip-hop, qui s’est déroulé à Boucherville, en mars. Grâce à la note attribuée par les juges lors de ce challenge, M-PACK s’est vu offrir une place pour les World Hip Hop Championship.

« Nous sommes extrêmement fébriles, c’est un évènement qui est vraiment de plus haut calibre », jubile Christine Bourque, en entrevue avec le Journal.

Il s’agissait de sa première expérience pour une compétition nationale et elle a été couronnée de succès.

« Je pensais honnêtement que le défi de l’année pour moi, c’était de les apporter aux championnats canadiens puis d’essayer de réussir à bien performer et tenter de se démarquer là-bas. Je me disais juste que je voulais qu’on aille l’air d’être à la bonne place », expose Christine Bourque.

Comme elle dit à ses élèves : « Peu importe que vous arriviez dernier, ce n’est pas grave, tant que pour votre performance vous vous êtes dépassés et que vous faites le maximum que vous êtes capable. »

L’organisation d’un tel voyage n’est pas évidente.

« J’ai effectivement travaillé fort sur le financement, parce que c’était inattendu comme nouvelle. Ça nous a pris de cours […] L’objectif était de défrayer les billets d’avion pour le danseur et son parent accompagnateur, ainsi qu’une partie de la chambre d’hôtel pour l’évènement », explique-t-elle.

M-PACK est un regroupement de 13 danseuses âgées de 11 à 17 ans.

« J’avais comme mission personnelle, en tant que directrice, d’aller voir ça. Je me disais que ça serait le temps que je me paie un voyage, que j’aille vraiment voir les championnats du monde, pour justement ouvrir mon esprit, prendre des notes dans un esprit formatif puis là, finalement, on en fait partie. J’y vais avec ma gang. C’est un gros check sur ma checklist », conclut Mme Bourque.