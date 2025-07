Un succès pour La DÉrive à Port-Cartier, malgré la météo

Plus de 2 500 personnes se sont rendus sur l’île McCormick ce samedi, à Port-Cartier, pour participer aux activités dans le cadre de la deuxième édition de La DÉrive.

Malgré une météo capricieuse, les activités ont pu avoir lieu pour le bonheur de toute la famille. D’ailleurs, une éclaircie inespérée en soirée a permis de maintenir la programmation musicale qui a mis en scène Hert et Rhéal Leblanc, Les Ringos et Gab Forest.

« La DÉrive, c’est bien plus qu’un événement : c’est une fête citoyenne qui rassemble, qui fait vibrer la communauté et qui permet à la Ville de Port-Cartier de mettre en valeur son milieu naturel exceptionnel. Nous sommes fiers de voir que, malgré la météo incertaine, les gens ont répondu présents et que l’ambiance est restée festive tout au long de la journée », souligne Stéphan Harvey, régisseur culturel et communautaire au Service des Loisirs.

La DÉrive est un événement citoyen organisé par la Ville de Port-Cartier, en partenariat avec ArcelorMittal, Hydro-Québec, Aluminerie Alouette et PRC Plus.