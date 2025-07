Les entraves bientôt retirées sur la route 138 à l’est de Sept-Îles

En place depuis la fin du mois d’avril, les entraves sur la route 138 à l’est de Sept-Îles seront bientôt retirées.

Elles ont été installées dans le cadre du projet de prolongement de la conduite d’eau potable vers Maliotenam et Place de la Boule.

Elles seront retirées du 25 juillet au 4 août en raison des vacances de la construction qui fait que le chantier est à l’arrêt. Les entraves seront remises lorsque les travaux reprendront entre le 5 août jusqu’au 8 août.

Rappelons que la circulation doit se faire par alternance ce qui a des conséquences sur la fluidité de la circulation dans le secteur.

Pour ce qui est du projet, la Ville a toujours comme échéancier de le terminer vers la mi-octobre.

Le prolongement de la conduite d’eau potable permettra de raccorder Maliotenam et Place de la Boule à l’eau traitée en provenance du lac des Rapides. Les deux secteurs sont présentement alimentés par de l’eau de la nappe phréatique.

Le projet de mise aux normes de l’eau potable à Place de la Boule et Maliotenam est estimé dans son ensemble à 8 M$. C’est la communauté de Uashat mak Mani-utenam qui payera la part la plus importante, avec une contribution de 6 M$. La Ville de Sept-Îles bénéficiera d’une aide financière de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’environ 1,8 M$. La contribution de la municipalité avoisinera les 300 000$.