Florent Vollant porté au grand écran

Florent Vollant : Innu, c’est l’homme derrière la musique, c’est la musique derrière l’homme. Isabelle Longnus a coréalisé ce documentaire et elle l’a scénarisé avec ce musicien iconique de la nation innue.

L’idée part de Florent Vollant, qui a appelé Isabelle Longnus en décembre 2021, afin qu’elle documente son nouvel album en processus d’enregistrement, Tshitatau, sorti en mars 2024.

Ce qu’elle a fait, mais en allant plus loin, avec un film sur Florent.

Isabelle Longnus a une longue relation professionnelle et artistique avec l’artiste, l’auteur-compositeur-interprète. Elle a réalisé plusieurs de ses vidéoclips et a fait la mise en scène de certains de ses spectacles.

Leur relation a grandi avec le documentaire, en étant accueillie dans la communauté de Mani-utenam et dans la famille.

« J’ai compris à quel point le territoire appartient aux Innus », dit-elle, lors de l’entrevue avec le Journal.

Le tournage de Florent Vollant : Innu a débuté en février 2022.

Le film, « c’est l’histoire de Florent, il raconte sa vie, la façon dont lui l’a vue », mentionne la réalisatrice.

Florent Vollant sent l’urgence de se raconter comme il ne l’a jamais fait auparavant.

« C’est l’homme derrière la musique, la musique derrière l’homme. L’artiste, on le connaît, mais l’homme on le découvre. Il a parlé à cœur ouvert », souligne Mme Longnus.

Il voulait qu’on voie sa culture.

Oui, il y a eu le pensionnat pour Florent, mais le documentaire permet de savoir ce qu’il en a pensé.

« Les pensionnats, c’est tuer l’indien dans l’enfant », raconte Florent Vollant dans un extrait qui se retrouve dans la bande-annonce.

C’est à travers la musique que l’Innu a pu se remettre de son AVC subi en avril 2021.

Il a toujours partagé ses histoires dans ses chansons, mentionne Isabelle Longnus, mais dans le film, il raconte sa vie à son rythme, au gré des saisons. Une histoire qu’il a contée jusqu’en mars dernier.

Isabelle Longus a mis le tout en images, aux endroits où Florent Vollant voulait aller, ses endroits de prédilections. Il y a aussi son studio, son lieu de création, où des portes se sont ouvertes pour d’autres artistes.

Mathieu et Judith Mckenzie ont grandement contribué au documentaire sur leur père Florent Vollant. Photo courtoisie

Les dernières images, c’est l’hommage que lui ont rendu plusieurs amis de la colonie artistique au Club Soda de Montréal, marquée également par une marche sur la rue Ste-Catherine, à Montréal.

« On a commencé par la musique et on a terminé par la musique », dit la réalisatrice.

Le documentaire, c’est également plusieurs moments de partage avec la famille de Florent Vollant, son fils Mathieu Mckenzie, sa fille Judith Mckenzie et sa conjointe Anita Mckenzie.

« Je n’aurais pas pu réussir le film sans les enfants de Florent. J’ai filmé les images où ils m’ont dit d’aller » laisse-t-elle entendre. « Tout ce qui lui [à Florent] tenait à cœur, on est allé l’explorer. »

Florent Vollant : Innu, c’est un documentaire de près de 90 minutes qui sera porté au grand écran, en première, lors du 35e Festival Présence Autochtone, le 8 août. Par la suite, il sera projeté dans différentes salles du Québec dès le 15 août.

« Le film, c’est un fragment de sa vie. Il a beaucoup d’autres projets, plein de choses à dire », conclut Isabelle Longnus.