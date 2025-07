Face à la popularité grandissante du Volley-Soleil de Moisie qui se tenait en fin de semaine, l’organisation qui voit grand et entend encore faire grandir son événement aura des ajustements à faire.

La plage de la rivière Moisie retrouve une certaine tranquillité après deux grosses fins de semaine de volleyball de plage en juillet. Le Volley-Soleil – Desjardins des 19 et 20 juillet a été à l’image de l’Omnium dans l’vent — Maxi des 5 et 6 juillet : un succès de participation.

C’est un nombre record de 265 équipes pour l’édition 2025 du Volley-Soleil, quarante équipes de plus qu’en 2024.

« Tout a bien été, même la météo », a fait savoir Michael Boudreau, membre du comité organisateur. Les orages sont bien tombés dans le temps, en fin de journée le samedi.

Et dimanche, « c’était parfait, il ne faisait pas trop chaud, pas de vent », a-t-il ajouté, qualifiant l’ensemble de « fin de semaine parfaite ».

La plage de la rivière Moisie a ainsi été envahie toute la fin de semaine, que ce soit par les joueuses et joueurs ou les spectateurs.

Sur les 42 terrains, « on a eu du beau volley. Dimanche, à 15 h, c’était fini », a-t-il mentionné.

Champions à six reprises lors des dix dernières années, les habituels gagnants, Marithé Beaudin-Mongeau, Jasmin St-Pierre, Myriam Boudreault et Samuel Girard, ont été vaincus en finale par Félix Beaulieu, Raphaël Berthelot, Émilie Gagnon et Joëlle Bouvrette, eux qui avaient perdu l’an dernier.

Et en musique, « c’était capotant, la Patente, c’est la découverte, et le show de samedi (Ska Sound System), c’était une expérience musicale », a exprimé Michael Boudreau.

Le co-cordonnateur souligne l’efficacité du comité pour l’ensemble du déroulement.

« Ça prend deux choses pour réussir un événement, le monde qui participe, mais surtout, ceux qui travaillent pour que ça s’organise », a-t-il dit.

L’apport des partenaires a aussi été mentionné.

Beaucoup de choses à réfléchir

L’organisation aura des ajustements à faire pour composer avec la popularité de l’événement.

« La cantine, ça n’a pas dérougi, et pour le stationnement, ça sera notre plus gros défi. Il y avait tellement d’autos », a-t-il mentionné. Le comité parle de la possibilité d’engager quelqu’un pour la gestion du stationnement ou d’offrir un service de navette. « C’est un beau problème. On a beaucoup de choses à regarder », a dit Michael Boudreau.

Le comité de l’Omnium dans l’vent et du Volley-Soleil entend continuer de faire grossir les deux tournois, « et non de stagner », a assuré M. Boudreau. En termes de nombre d’équipes et de terrains, il y a un peu de marge.

« Si on ne tombe pas en même temps que le Festival de la famille, on pourrait avoir une cinquantaine d’équipes du Havre (pour le Volley-Soleil). On ne veut pas refuser d’équipes ».