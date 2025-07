Un Festif! en pleine maîtrise : plus de 50 000 festivaliers au rendez-vous

Alors que la 16e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul se conclura cet après-midi, le directeur général Clément Turgeon se dit « très satisfait » du déroulement de l’événement. Marqué par une forte affluence, l’ajout de nouveaux sites et une ambiance chaleureuse, le festival a, selon lui, atteint un bel équilibre.

Bien que le nombre exact de participants reste à confirmer, l’organisation estime que l’affluence a dépassé les 50 000 personnes, avec environ 1 000 billets de plus vendus que l’an dernier.



« L’achalandage était important, mais on sent que l’on était bien préparés », affirme Clément Turgeon. L’ajout de nouveaux espaces et une logistique peaufinée ont permis d’éviter les débordements.

Parmi les nouveautés les plus remarquées, la scène de la Bétonnière — commanditée par Chez MAG et consacrée à la musique électronique — a connu un franc succès avec trois soirées à guichets fermés.

« Le succès de ce site confirme l’intérêt du public pour une plus grande diversité musicale. C’est un créneau qu’on souhaite continuer à explorer », explique-t-il.

Certains moments ont particulièrement marqué cette édition, notamment le spectacle de Lou-Adriane Cassidy entourée d’invitées dans le cadre des « imprévisibles ».



« Ce sont des projets pensés longtemps d’avance, qui sont devenus une signature du Festif! », ajoute le directeur.

La campagne de sensibilisation au respect des artistes pendant les spectacles, relancée cette année, a aussi été bien accueillie. « D’autres festivals nous ont approchés pour en savoir plus. Ça confirme qu’on touche une corde sensible. »

Pour la suite, l’équipe prévoit certains ajustements, notamment autour de l’espace famille, qui a parfois été utilisé comme lieu de fête en soirée. « Ce n’est pas l’objectif de ce site. On va revoir son encadrement. »

L’organisation ne vise pas à augmenter davantage l’achalandage, mais plutôt à optimiser l’accueil, notamment en bonifiant les stationnements et les accès.

Elle prendra les prochaines semaines pour analyser les données, recueillir les commentaires et définir les ajustements à apporter. Forte de cette 16e édition bien maîtrisée, l’équipe pose déjà les bases de la prochaine, avec l’objectif de maintenir l’équilibre entre créativité, accessibilité et qualité d’accueil.