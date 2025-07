L’été, c’est fait pour jouer… et pour lire !

Sur la Côte-Nord, la lecture s’invite dans les camps de jour. L’organisme RAP Côte-Nord souhaite empêcher le phénomène de « glissade de l’été » en intégrant la littératie aux activités des camps de la région.

« L’été, c’est fait pour jouer, mais c’est facile de s’amuser tout en apprenant », lance Maxime Pineault, agent de développement chez RAP Côte-Nord.

La « glissade de l’été », c’est la perte des acquis scolaires des enfants de 5 à 12 ans. « C’est quelque chose qui se produit durant l’été ou lors d’une longue interruption, comme pendant la COVID. On peut contrer le phénomène par des activités ludiques et amusantes », soutient M. Pineault.

L’objectif du programme, intitulé Lit de camp, et amené en 2021 dans la région, est de cultiver le plaisir de lire durant l’été.

RAP Côte-Nord, porteur de ce projet, guide les organisations des camps de jour qui souhaitent l’intégrer à leurs activités.

« Il y a une formation pour les moniteurs. Lit de camp, c’est très large. On parle d’intégration de la littératie en camps de jour », précise-t-il.

« On ne veut surtout pas que les animateurs assoient les enfants avec un livre à une table. Ça ne fonctionnerait pas, ça serait terrible. On veut montrer que c’est possible de s’amuser et d’apprendre en même temps », déclare l’agent de développement.

Tout ce qu’il y a à faire, c’est de développer les activités en y insérant une situation de lecture.

« Ça peut être, par exemple, un atelier de cuisine. En ayant l’intention d’agir sur la littératie, on vient changer notre façon de faire l’atelier. On va faire lire 100 % de la recette par les enfants. Ça peut être aussi simple que ça », note-t-il.

Plusieurs camps de la Côte-Nord ont décidé d’embarquer dans le projet, comme Baie-Comeau, Sept-Îles, Chute-aux-Outardes, Bergeronnes, Essipit et Blanc-Sablon, pour ne nommer que ceux-ci.

« Dans des camps de jours qui ont intégré le programme depuis quelques années, il y a des animateurs qui sont revenus l’année d’après, parce qu’ils ont aimé l’expérience de faire ce genre d’activités », déclare Maxime Pineault.

RAP Côte-Nord a aussi développé un Bingo de l’été, qui donne des défis tout simples à accomplir en famille durant l’été. Ces défis sont toujours liés à la lecture.