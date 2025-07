Hockey senior AA : un nouveau plan de match pour les Pionniers

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau s’apprêtent à brasser les trios, alors que bien des changements sont en vue pour la prochaine année.

Tout d’abord, l’entraîneur-chef, Bruno Bernier, ne reviendra pas pour la prochaine saison.

« Je veux le remercier pour les deux belles dernières années. On a quand même gagné un championnat, une coupe », lance Samuel Gagnon, directeur général de l’organisation.

« Quand j’ai commencé ça, avec Jean-François Landry, il y a trois ans, poursuit-il, on avait un noyau. Il est resté le même. Aujourd’hui, on a beaucoup de vétérans qui s’en vont. »

Six joueurs accrochent leurs patins. « Je crois qu’on peut profiter de ce moment-là pour ramener du sang neuf », fait savoir Samuel Gagnon.

« Le but, c’est toujours d’offrir un bon produit et être compétitifs », ajoute celui qui se réjouit toujours de la signature, au mois de juin, de l’ancien capitaine du Drakkar de Baie-Comeau, Félix Girard.

Il invite d’ailleurs les jeunes au camp d’entraînement qui se déroulera vers le début du mois de septembre. Les Pionniers préciseront les dates prochainement.

« On sera plus jeunes, plus dynamiques. On va juste changer un peu d’image, on tourne une page », conclut-il.