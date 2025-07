Travaux au quai Mgr-Blanche à Sept-Îles : encore quelques semaines d’odeur

Les résidents du secteur Mgr-Blanche devront composer encore quelques semaines avec des odeurs en provenance du chantier d’un terminal du Port de Sept-Îles.

Les mauvaises odeurs proviennent des travaux sur le terminal Mgr-Blanche. Dans le cadre de ceux-ci, il y a le démantèlement du vieux quai en bois. Datant des années 1950, le bois traité à la créosote cause des odeurs pouvant rappeler des hydrocarbures et qui sont perceptibles par les résidents du secteur.

Différentes mesures ont été prises, fait savoir le Port de Sept-Îles dans une publication sur les réseaux sociaux, telles que l’entreposage minimal et temporaire des matériaux, la couverture des matériaux non manipulés, l’arrosage quotidien pour maîtriser la poussière et l’évacuation continue du bois créosoté selon l’avancement du chantier.

Les travaux de démantèlement, qui se sont conclus la semaine dernière, ont été plus longs que prévu. Initialement, ils devaient prendre fin le 19 juin.

« Cette prolongation s’explique par la complexité des opérations, qui combinent des travaux de plongée sous-marine et de démolition. Ces interventions doivent être réalisées avec une grande rigueur, afin d’assurer la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement », écrit le Port de Sept-Îles.

Le bois sera évacué d’ici la fin du mois de juillet ou le début du mois d’août maximum, ce qui devrait mettre fin aux odeurs.

Cette opération se déroule dans le cadre du projet majeur de modernisation du quai Mgr-Blanche. Cette réfection évaluée à 30 M$ a pour objectif de relever le quai qui a subi un affaissement généralisé, allant jusqu’à près de deux mètres. Les travaux viendront renforcer l’infrastructure qui sera beaucoup plus résiliente pour le futur.

Le quai de Mgr-Blanche a un rôle très important dans les opérations maritimes à Sept-Îles. Il sert de quai d’attache pour les remorqueurs qui assurent la sécurité des manœuvres de navigation des navires-vraquiers, et il accueille les croisiéristes à Sept-Îles.

Les travaux de modernisation avancent rondement. Plus de 70 % des structures submergées ont été retirées grâce à l’aide de plongeurs et les matériaux sont toujours évacués vers des sites autorisés, dès que possible.

Pour ce qui est du rehaussement du nouveau terminal, les travaux de surcharge granulaire progressent bien. L’installation du nouveau réseau de gestion des eaux pluviales est aussi en cours.

Finalement, la construction des nouveaux murs en béton a commencé, en vue du fonçage des pieux du futur poste à quai. Toutefois, cette étape pourrait générer certains bruits et mouvements de matériaux sur le site, indique le Port de Sept-Îles.