Une pétition pour un nouveau skatepark à Port-Cartier

Une jeune de Port-Cartier, exaspérée par l’état du skatepark, a décidé de prendre les choses en main et de demander des améliorations pour cette infrastructure.

Étant une adepte du skate, Windie Lefrançois a constaté par elle-même que les installations du skatepark de Port-Cartier, situé à proximité du complexe récréatif et culturel, ont besoin d’une cure de jouvence. Elle a donc décidé d’écrire un long message pour dénoncer la situation sur les réseaux sociaux, qui a suscité beaucoup de réactions.

Selon elle, les installations ne sont pas sécuritaires.

« C’est vraiment dangereux. Il y a des vis qui sortent [des modules] et il y a du bois qui est en train de moisir. C’est mal entretenu », dit-elle, en entrevue avec le Journal.

Elle souhaite que la Ville de Port-Cartier s’inspire de Sept-Îles, qui vient d’inaugurer un tout nouveau skatepark en béton, qui s’adresse autant aux gens qui pratiquent le skate, le BMX ou la trottinette.

« Oui, c’est plus cher de construire avec du béton, mais ça va durer plus longtemps. De plus, avec du béton lisse, il y a beaucoup moins de risques de blessures », dit-elle.

Au cours des dernières années, elle a constaté qu’il y avait moins d’utilisateurs au skatepark de Port-Cartier. Toutefois, elle a pu voir de nombreux Portcartois au skatepark de Sept-Îles, preuve qu’il y a de l’intérêt pour ce type d’infrastructure.

Afin de faire pression sur la municipalité pour des améliorations au skatepark, elle a décidé de lancer une pétition. En quelques jours, elle a obtenu plus de 200 signatures. Elle compte poursuivre ses efforts, au cours de l’été, pour obtenir des appuis et elle déposera probablement sa pétition lors de la séance du conseil d’août de la Ville de Port-Cartier.

Pour Windie Lefrançois, avoir un skatepark moderne serait un atout pour l’attractivité de Port-Cartier.

« Ça montre que notre ville pense aux jeunes qui sont la prochaine génération », affirme-t-elle. Elle ajoute qu’un skatepark est un lieu qui permet de faire de l’activité physique et de se rassembler.

