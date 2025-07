Il n’y a pas de «petit jeudi» au Festif!

Le Parvis est ouvert, la ville en liesse, les récalcitrants plus renfrognés que jamais : c’est bel et bien la première journée officielle du Festif! de Baie-Saint-Paul!

«Ceux qui ne nous aiment pas, rendu là, ils ne nous aimeront jamais», lançait à la blague Clément Turgeon en entrevue il y a quelques jours. Mais pour quelques poignées de citoyens qui auraient préféré que le Festif! ne voit jamais le jour, plusieurs dizaines de milliers de festivaliers d’ici et d’ailleurs le célèbrent!

Comme le veut désormais l’habitude, après Édith Butler et Marie-Jo Thério, on a confié à un autre doux chouchou du public l’ouverture officielle des spectacles : Paul Piché. Celui-ci se produira dans l’écrin du parc de la Virevolte, rebaptisé scène Loto-Québec jusqu’à dimanche. Seul sur scène avec sa guitare, l’ex-hippie derrière les hymnes Heureux d’un printemps et L’Escalier, revisite ses grands succès. Nostalgiques, vous serez comblés! Anaïs Constantin le précèdera sur les planches.

Paul Piché. Photo courtoisie

Le spectacle de la grande scène donnera le ton à la suite avec le grand retour des gypsies punk du légendaire groupe Gogol Bordello! Leur premier passage au Festif!, en 2019, aura marqué les esprits. Prêts à dépoussiérer vos souvenirs?

Ils seront précédés sur scène par les gagnantes du Cabaret Festif! de la relève 2025, Easy Tiger, et par l’éclectique (et nombreuse) bande de Femi Kuti and the positive force. «Ils sont 17 sur scène! Ça déménage! », confiait Clément Turgeon plus tôt cette semaine. Il est d’ailleurs fort content de ce coup de filet.

On a adoré le spectacle rock des Londoniennes de Los Bitchos, qui étaient de passage à La Noce plus tôt ce mois-ci. Photo courtoisie

Ceux qui ne fouleront pas le parterre de la Scène Desjardins auront l’embarras du choix. Entre les Jams de l’arrière pays (à la Maison Otis dès 19h, gratuit), le poète hirsute Antoine Corriveau (19h dans la cour à bois de Gilles Jean, gratuit) et La Patente (excellente proposition néobrunswickoise à 19h au Bistro des Balcons), où vous mènera votre curiosité? A moins que vous ne cédiez à la tentation de l’excitante soirée sous les auspices de Zouz (19h30), Los Bitchos (excellent band de rockeuses en direct de Londres à 21h45) et Ecstatic Vision (01 :30, pas pour les peureux) au garage du Curé?

Sam Racine. Photo courtoisie

Le Charlevoisien Sam Racine (19h) et Red Baraat (20h30) seront en vedette (gratuitement!) à la Scène de la Microbrasserie Charlevoix.

Les billets pour Ariane Roy et Bon Enfant se sont envolés en un clin d’œil. À la Bétonnière Chez Mag, place à l’électro avec Elise Massoni et CRi (en DJ Set) à partir de 20h. Au Tony et Charlo, on accueillera Chou et Dj Poulet à partir de 21h (et c’est gratuit).

Bon Enfant. Photo Camille Gladu-Drouin

Les vétérans de Voïvod auront sans doute fait une petite sieste avant de mettre le feu au pit à Sable dès minuit…

Les vétérans de Voïvod visiteront le pit à sable du Festif!… Un motif récurrent! Photo courtoisie

Il ne reste évidemment plus de billets non plus pour Le Bus Festif! Menaud qui accueillera Strange Froots à la frontière du jeudi et du vendredi…

Un petit jeudi, vous disiez?