Jeux du Québec | Deux porte-étendards pour la Côte-Nord à la cérémonie d’ouverture

Cayden Anderson, de Saint-Augustin, et Anaïs Bélanger, de Baie-Comeau, conduiront la délégation nord-côtière à la cérémonie d’ouverture de la 59e Finale des Jeux du Québec de Trois-Rivières, le vendredi 25 juillet. Ils se partageront le drapeau de la région aux couleurs bleu et orange.

« Ces deux jeunes athlètes incarnent parfaitement les valeurs de la délégation nord-côtière : détermination, respect, engagement et esprit d’équipe. Leur parcours est une source d’inspiration pour tous les membres de la délégation », souligne la cheffe de mission, Sarah Richard Tremblay.

Pour Cayden Anderson, cet honneur signifie que tous ses efforts ont porté leurs fruits. C’était d’ailleurs une de ses ambitions d’être porte-drapeau, après avoir vu son cousin Keathon Monger l’être lors des Jeux à Laval, en 2022.

« Ma première participation aux Jeux du Québec (Rimouski 2023) a été l’une des plus belles semaines de ma vie. Le simple fait de pouvoir représenter ma région était déjà un honneur, mais voir les athlètes porter le drapeau était incroyable. Les porte-drapeaux guidaient toute notre région. Mes parents étaient là pour me voir concourir, ce qui était très important. Tout ce que j’ai accompli n’est possible que grâce à eux ; leurs encouragements et leur soutien sont la raison de mon succès », souligne l’athlète de Saint-Augustin.

Cayen Anderson dit être tombé en amour avec l’athlétisme lors de sa première participation aux Championnats provinciaux en 2022.

« Mon entraîneur, Osvaldo D’ippolito, a été l’une des personnes les plus importantes de mon parcours. »

Du côté d’Anaïs Bélanger, c’est un sentiment de surprise cette nomination comme porte-drapeau.

« Je suis surprise d’avoir été sélectionnée parmi tous les athlètes de la Côte-Nord. Je suis contente. Ça veut dire que je me suis démarquée par mes efforts », a fait savoir l’athlète en vélo de montagne.

De beaux objectifs

Cayden Anderson a de grandes ambitions pour les Jeux à Trois-Rivières, même s’il sait qu’ils seront difficiles à atteindre, « mais je pense pouvoir y parvenir », a-t-il dit.

Il vise établir de nouvelles marques personnelles dans ses trois épreuves, soit les lancers du disque et du javelot ainsi que le 3 000 m marche.

« Au disque, j’aimerais lancer à plus de 41 mètres et, si possible, décrocher une médaille. Au javelot, j’aimerais lancer à plus de 43 mètres et me classer parmi les cinq premiers. Enfin, en marche, j’aimerais réaliser un temps sous les 16 minutes et décrocher une médaille d’or ou d’argent », a-t-il indiqué.

En juin dernier, au Championnat provincial du RSEQ, il a remporté une médaille d’argent au 3 000 m marche et une de bronze au lancer du disque.

Étant dans un village de 500 personnes et sans piste d’entraînement, Cayden Anderson dit profiter du soutien de sa communauté, ce qui fait, selon lui, la force des athlètes de la Basse-Côte-Nord.

« Même si nous n’avons pas toutes les ressources, nous nous adaptons et travaillons avec ce que nous avons. À mon avis, c’est ce qui nous donne un avantage. J’ai les yeux rivés sur ces Jeux depuis 2023. Je veux que mes derniers Jeux du Québec soient exceptionnels, c’est ce qui me motive à continuer de m’entraîner et de travailler dur. »

Anaïs Bélanger, qui en sera à une deuxième participation aux Jeux du Québec, aimerait mettre la main sur la bannière d’esprit sportif avec ses comparses de la délégation de vélo de montagne.

En individuel, « j’aimerais atteindre le podium, mais les autres filles ont le même objectif. Je devrai travailler fort », a-t-elle laissé savoir.

La Baie-Comoise connait une excellente saison sur le circuit provincial de vélo de montagne. Ses deuxième (XCO – Cross-country olympique) et troisième (XCC — Cross-country short track) places, lors de la tranche des 5 et 6 juillet à Saint-Félicien, la placent dans le top 5 du classement de la Coupe du Québec chez les U17 Filles, sa première saison dans cette catégorie.

Elle a qualifié son début de saison de dur, mais l’entraînement était planifié afin qu’elle soit au sommet rendue à ce stade-ci.

La cycliste a hâte de revivre les Jeux, une expérience qu’elle aime vraiment.

Délégation

La 59e Finale des Jeux du Québec se déroulera du 25 juillet au 2 août à Trois-Rivières. Ils seront 166 athlètes de la Côte-Nord à compétitionner contre les milliers d’athlètes venus des 18 autres régions.

Pour le premier bloc, on retrouvera 93 athlètes, soit en athlétisme, baseball, natation artistique, tir à l’arc, triathlon, vélo de montagne et volleyball (féminin et masculin). Au deuxième bloc, 73 jeunes seront en action en basketball (féminin et masculin), golf, natation, natation en eau libre, soccer (féminin et masculin) et volleyball de plage (féminin et masculin).

Pour suivre les performances des athlètes nord-côtiers et leurs histoires, consultez les réseaux sociaux de Jeux du Québec — Région Côte-Nord.