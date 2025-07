Des comportements agressifs entraînent l’annulation d’un tournoi junior de dekhockey à Sept-Îles

L’accumulation de comportements agressifs émanant de joueurs et de parents dans un tournoi de dekhockey a poussé les organisateurs à y mettre fin prématurément, la police ayant même eu à se rendre sur les lieux.

Le tournoi de dekhockey junior Aller-Retour est une compétition amicale entre les équipes de Sept-Îles et de Baie-Comeau, se déroulant sur deux fins de semaine consécutives. La quatrième édition devait avoir lieu à Baie-Comeau le 12 juillet et se compléter à Sept-Îles, le 19. Or, cette dernière partie de l’événement a été annulée.

« Plusieurs situations inacceptables se sont produites ce samedi [12 juillet] et nous désapprouvons complètement cette façon d’agir », déclarent d’un commun accord les deux responsables du tournoi Aller-Retour, Dany Jr Levesque et Éric Dancause.

La police a été appelée à se rendre sur les lieux durant l’événement sportif du côté de Baie-Comeau pour « menaces verbales », a confirmé la Sûreté du Québec au Journal. Les personnes impliquées dans une « altercation physique » ont été rencontrées par les policiers et conscientisées par rapport à la « gravité de leurs actes ». Aucune plainte n’a été déposée.

Il ne s’agit pas du seul incident à être survenu durant le tournoi, ont affirmé les organisateurs.

« Plusieurs personnes disent qu’il s’agit d’un geste isolé, mais ce sont les multiples gestes d’agressivité et de manque de respect qui ont amené cette décision », témoigne Éric Dancause, co-propriétaire du DekHockey Côte-Nord à Baie-Comeau.

Il rajoute que de jeunes joueurs se sont menacés entre eux. Des « gestes agressifs » ont été constatés entre les entraîneurs et des spectateurs et même, envers les marqueurs.

« Nous, on ne tolère pas ça. Chez nous [DekHockey à Baie-Comeau], si tu cries après mon marqueur, tu es suspendu », soutient M. Dancause.

Pousser à la réflexion

Les responsables de la compétition expliquent que l’intention derrière l’annulation de la suite du tournoi est d’amener les participants et les parents à réfléchir aux agissements et à l’attitude à adopter lors des matchs.

« Ce qu’on essaye de faire avec [Dany] Jr, c’est d’instaurer un climat le fun, que ce soit amusant pour les jeunes et qu’ils développent du plaisir. C’est normal qu’il y aille une petite compétition, mais il faut que ça reste sain et quand la partie est terminée, ça finit là. On se serre la main », explique Éric Dancause.

« Il faut que les bottines suivent les babines, donc il n’y aura pas de report de la compétition », conclut Dany Jr Levesque, gérant des opérations chez Dekhockey Sept-Îles.

Le reste de la saison se déroulera comme prévu.

Le Dekhockey Sept-Îles travaille en collaboration avec le DekHockey Côte-Nord pour uniformiser l’application des règlements dans les deux clubs pour « éviter les zones grises », lors des prochains tournois.