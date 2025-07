Une récolte de 20 491 $ pour les Seins-Îliennes

Les Seins-Îliennes, un groupe de onze femmes de Sept-Îles, ont réussi à récolter 20 491 $ pour la recherche contre le cancer du sein.

Les Seins-Îliennes, c’est un regroupement de onze femmes qui partagent la même passion : celle de faire la moto. Elles avaient pour objectif de récolter au moins 20 000 $ au profit de la Fondation du Cancer du sein du Québec.

« On a tous nos raisons pour soutenir cette cause : que ce soient une sœur, une tante ou nos propres filles. Une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie », explique Lucie Dionne, membre des Seins-Îliennes.

Comme chaque année, pour récolter l’argent, elles ont organisé des activités comme un tournoi de crible et un souper de crabe. Elles ont également fait « la tournée des bars à Sept-Îles », mentionne humoristiquement Mme Dionne, en parlant de cinq à sept organisés dans différents établissements durant le mois de juin.

L’activité de clôture a eu lieu au bar Le Toxedo avec un méchoui qui a permis d’amassé un montant de 1995 $. Les dons ont aussi été récoltés sur la plateforme de la Fondation cancer du sein du Québec durant toute l’année.

À la suite de cette campagne de financement qui a récolté 20 491 $, les femmes ont pris la route avec leur moto pour aller participer à la Ride de Filles qui s’est déroulée le 5 juillet et remettre l’argent amassé.

Il s’agit d’un événement qui a réuni près de 900 autres femmes pour faire un trajet entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. C’est le plus important rassemblement de femmes motocyclistes pour la cause du cancer du sein au Québec. La somme totale amassée par cet évènement cette année est de 575 000 $.