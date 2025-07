Une nouvelle ligne de vêtements à l’image de Havre-Saint-Pierre

Des petits monolithes, des coquillages et une mascotte de chicoutai décorent la nouvelle ligne de vêtement de L’îlot Souvenirs à Havre-Saint-Pierre.

Alexandre Richard, originaire d’Havre-Saint-Pierre, a eu l’idée de développer cette collection pour combler l’espace de L’Îlot Souvenirs, une boutique ouverte en mai dernier.

Les cinq modèles ont été dessinés par sa sœur, Laurence Whittom, qui est tatoueuse. En voyant ses premiers croquis, Alexandre Richard a été convaincu de faire plusieurs morceaux.

« Après deux jours, il fallait repasser une commande. Ça a été un franc succès dès le départ », raconte-t-il.

Sur les chandails à capuchon, on retrouve une mosaïque de coquillages tandis que sur les t-shirts, une mascotte de chicoutai nommée Mademoiselle Chichi porte un sourire cocasse. L’Archipel des îles Mingan, un joyau naturel et touristique régional, est aussi mis en valeur avec des paysages minimalistes de l’île Quarry et de la Petite île au Marteau.

De petits monolithes se glissent également dans les designs.

Pour l’instant, les produits sont disponibles sur place, mais il est tout de même possible de passer des commandes par Facebook pour les gens de l’extérieur.

« On a un beau mix entre une clientèle de gens locaux et de touristes », souligne Alexandre Richard.

L’îlot Souvenirs est une extension de la Boutique du terroir qui est maintenant une co-propriété d’Alexandre Richard et de Théoharris Ganas. Monsieur Ganas est aussi propriétaire du populaire restaurant Chez Julie.

La nouvelle vitrine est à quelques pas de la Boutique du terroir Chez Julie sur la Promenade des Anciens.

« On est très reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire rayonner la Minganie », affirme Monsieur Richard.