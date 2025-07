Saint-Augustin | Un capitaine remplaçant a été trouvé pour la barge

Étant hors service depuis vendredi dernier, le NM Rivière Saint-Augustin sera de retour en action la semaine prochaine.

Rappelons que c’est ce navire qui assure le transport des marchandises jusqu’au village de Saint-Augustin, en Basse-Côte-Nord. En raison d’un manque de personnel, il n’était plus en fonction depuis le 11 juillet.

Cette situation place la population de cette communauté dans une situation précaire. Le carburant commençait d’ailleurs à manquer.

C’est le 22 juillet que reprendra le service du NM Rivière-Saint-Augustin. La Société des traversiers du Québec (STQ) indique avoir trouvé un capitaine remplaçant qui pourra venir assurer cette fonction jusqu’au 29 juillet. La STQ poursuit également des démarches pour trouver un capitaine à la suite du 29 juillet.

La STQ invite la population de la municipalité de Saint-Augustin de prévoir la liste des items à traverser au plus tôt à l’adresse courriel :cargo_bcn@traversiers.gouv.qc.ca. Cela permettra à la STQ d’assurer le transport des véhicules et de grosses marchandises.

En attendant la reprise des opérations le 22 juillet, le transport des marchandises sera assuré par un hélicoptère dès le 17 juillet.

« La Société des traversiers du Québec (STQ) priorisera le transport des marchandises périssables et le carburant afin d’approvisionner la population. Il ne sera pas possible de procéder au transport de véhicules et de grosses marchandises, comme des matériaux de construction avec l’hélicoptère », indique Bruno Verreault.