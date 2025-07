Le Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre s’ouvre jeudi

Les BB par Ludovick Bourgeois, Kain, Guylaine Tanguay, Keven Landry et la Grande veillée du 2 Pierrots, c’est ce qui compose le volet musical de la 27e édition du Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre qui proposera aussi une pléiade d’activités à la programmation du 17 au 20 juillet.

C’est une programmation qui est similaire en termes d’activités à ce qui était offert lors de l’édition 2024, fait savoir le président du Festival de la famille.

« Nous avons une grande diversité pour plaire, des plus petits aux plus grands », mentionne Luc Picard.

Spectacle d’avions, course de petits bateaux, tournois de mini-volley, de volley et de spikeball, défi évasion, jeux gonflables, maquillage pour les enfants, danse en ligne, activités pour les aînés, etc. Il y aura de quoi s’amuser et festoyer durant quatre jours à Havre-Saint-Pierre.

La 27e édition s’ouvre jeudi, dès 20 h 30. C’est Ludovick Bourgeois qui partira le bal.

L’organisation « espère que Dame Nature va être de notre bord. On est prêt à accueillir nos festivaliers », mentionne M. Picard.

Le Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre a attiré entre 8 000 et 10 000 personnes dans les dernières années. Si l’affluence tourne autour de cela pour 2025, l’objectif du comité sera atteint.

La programmation complète est disponible sur les réseaux sociaux de l’événement.