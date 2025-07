La Ville de Sept-Îles dénonce les bris de service de la traverse Matane-Côte-Nord

La Ville de Sept-Îles déplore les interruptions de services qui touchent la traverse maritime Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Depuis le début de l’été, la traverse est touchée par des grèves. Une première s’est tenue du 4 au 3 juillet. Un deuxième débrayage aura lieu du 18 juillet au 3 août.

Guylaine Lejeune, qui présidait la séance du conseil du 14 juillet, en l’absence du maire Denis Miousse, a affirmé que la présente situation était difficile.

« On se sent pris en otage parce que c’est un service essentiel selon moi et mes collègues », dit-elle.

Elle indique que bien qu’il y a d’autres traverses, il s’agit de navires plus petits et ses traverses sont très achalandés présentement.

Les élus demandent à la Société des traversiers du Québec et au syndicat de diminuer les conséquences qui affectent les Nord-Côtiers à cause des grèves. De plus, le conseil municipal de Sept-Îles invite le gouvernement à reconnaître la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout comme un service essentiel pour la Côte-Nord.