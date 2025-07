Consignaction+ bientôt à Sept-Îles

Le recyclage des contenants de boisson consignés, en aluminium, en plastique, en verre et bientôt de type multicouche pourra prochainement se faire chez Consignaction+ à Sept-Îles.

L’édifice qui accueillera l’entreprise est en construction entre Sept-Îles Honda et les bureaux de la MRC de Sept-Rivières, sur le boulevard Laure, dans le secteur de l’Anse.

Le bailleur, SM3 Immobilier, qui loue au gouvernement, doit livrer le tout à l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction pour la fin juillet.

La date de l’ouverture du Consignaction+ ne sera annoncée que lorsque le tout sera opérationnel.

D’autres lieux de Consignaction+ sont prévus dans les mois à venir, soit à Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Forestville. SM3 Immobilier a fait l’acquisition d’un terrain pour ériger celui de Port-Cartier. Les travaux devraient s’amorcer en août.

Le Consignaction+ permettra le retour à l’unité, le retour express et le retour en vrac. Il est possible d’en savoir plus sur les services au consignaction.ca.

De nouvelles mesures pour la récupération des contenants consignés par les détaillants seront appliquées en temps et lieu, selon la superficie des endroits, mais aussi le positionnement géographique.