Centre de services scolaire du Fer | D’importants travaux au calendrier

Les coupes historiques dans les budgets des écoles au niveau des infrastructures et des ressources matérielles n’affecteront pas le Centre de services scolaire (CSS) du Fer, du moins, à court terme. Des travaux majeurs sont au calendrier pour le budget 2025-2026.

C’est une somme de 8,9 M$ du Plan québécois des infrastructures pour les travaux de l’enveloppe budgétaire 2025-2026, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, dont bénéficie le Centre de services scolaire du Fer. Il dispose aussi de ses surplus.

« L’enveloppe qu’on aurait besoin pour tous les travaux sur la liste, c’est 50 millions de dollars », lance le directeur général du Centre de services scolaire du Fer, Marc-André Masse.

Certains projets seront reportés dans le temps ou se dérouleront en deux phases.

Le projet le plus visible pour les travaux en cours, c’est celui de l’école Maisonneuve de Sept-Îles avec la poursuite des changements à la fenestration et aux mosaïques qui les encadrent. On parle ici d’un investissement de 1 M$.

Les travaux dans le secteur des vestiaires sportifs de l’école Manikoutai sont en cours depuis le mois de mars. La première phase, celle du vestiaire féminin, devrait être terminée vers la mi-août, la seconde, pour le vestiaire masculin, en octobre ou novembre. Montant des travaux : 2,2 M$ (avant taxes).

La luminosité changera dans certains établissements du CSS du Fer. Les classes et les corridors de Jean-du-Nord, du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier et des écoles primaire et secondaire de Fermont miseront sur un éclairage au DEL. Coût de la facture pour l’ensemble : près de 220 000 $, « pour sauver sur l’électricité », mentionne M. Masse.

Autres travaux

De nouveaux systèmes de surveillance par caméra et d’alarme seront installés pour certaines écoles.

Du côté de l’école Monseigneur-Blanche de Sept-Îles, les élèves et la population pourront profiter de nouveaux modules de jeux dans la cour. Montant : 38 000 $.

À l’école Bois-Joli, ce sera le remplacement de l’entrée électrique et la modernisation du refroidisseur et une nouvelle thermopompe par local. 2,5 M$.

À Fermont, une section des résidences (appartements dans le mur) occupées par les enseignants, mais aussi les maisons, auront une cure de jeunesse.

Jusqu’à l’automne, il y aura la réfection des enveloppes de cinq maisons (toitures, portes/fenêtres, isolation, revêtements et accessoires – éclairage, sorties sécheuses, etc.), un investissement entre 600 000 et 700 000 $. Aux résidences pour enseignants (logements), il y a eu la réfection intérieure de six logements. Ce projet se chiffrait à 2,5 M$. Une prochaine phase de six logements est attente de travaux, selon les besoins pour loger les futurs enseignants.

À venir

Plusieurs millions seront investis dans les mois à venir. Près de 18 M$ iront pour l’école Camille-Marcoux de Sept-Îles, « qui a besoin d’amour », souligne le directeur général du CSS du Fer.

Les travaux, qui étaient souhaités pour cet été, devraient s’amorcer en janvier, « si on n’a pas de bâtons dans les roues », mentionne le directeur des ressources matérielles, Benoit Beauchemin.

Ils pourraient être réalisés en deux phases. Les élèves pourraient même devoir être déplacés d’école, fait savoir Marc-André Masse.

Enveloppe extérieure, fenêtre, toiture, peinturer les plafonds en raison de l’aspect sombre, entrée électrique, plomberie, système d’intercom et d’accès, certains murs à monter, des panneaux d’acoustique à installer dans des classes pour une meilleure qualité d’enseignement, revoir l’aménagement de la section administration et changement pour l’accès au service de garde, c’est ce qui est prévu.

À Fermont, le projet de la nouvelle enveloppe extérieure pour les deux écoles, projet chiffré entre 8 et 10 M$, devrait être lancé à l’automne.

Pour les autres travaux dans les cartons, on parle de la continuité de l’enveloppe extérieure du CEL’A, de nouvelles génératrices pour Jean-du-Nord, Manikoutai, le CEL’A et les deux écoles de Fermont pour être aux normes (1,5 M$). Le tour du 30, rue Comeau, emplacement des bureaux du Centre de service scolaire du Fer, pourrait aussi venir. Les plans et devis sont en cours de modifications.

Du lousse dans le budget

Même si le Centre de services scolaire du Fer est touché par les coupures du gouvernement, il peut puiser dans ses réserves. La direction ne se dit pas impacté pour les deux prochaines années, « mais on marche avec la ceinture tigh pour l’entretien », mentionne Benoit Beauchemin.

« La seule limite, c’est le gouvernement qui pourrait nous dire de ne pas dépenser tel montant », ajoute-t-il.

Le CSS du Fer, comme ses confrères, est restreint par le Conseil du Trésor qui resserre les cordons de la bourse. « À une certaine époque, on parlait d’austérité, maintenant, c’est d’optimisation », conclut Marc-André Masse.