Centre de services scolaire du Fer | Des millions en moins en éducation

Comme les autres centres de services scolaire au Québec, celui du Fer est aussi touché par les compressions en éducation annoncées par le gouvernement.

Pour les coupures en éducation, le Centre de services scolaire du Fer s’attendait d’être impacté de 6 M$. C’est moins, mais avec une certaine réserve.

En décembre, il a été avisé qu’il serait amputé de 479 000 $, qu’il y avait un effort à faire.

Depuis, c’est aussi un montant de 1,985 M$ qui s’ajoute comme réduction à son budget.

« Ce sont les mesures pour l’atteinte à l’équilibre budgétaire gouvernemental », explique le directeur général du CSS du Fer, Marc André Masse. « Ils sont venus chercher 2,5 % de notre budget de 100 millions de dollars », ajoute-t-il.

Le CSS du Fer regroupe 16 écoles.

Une situation qui n’est pas évidente pour le CSS du Fer.

« On ne peut pas jouer sur les ressources humaines, le personnel, c’est [réglé] pour la prochaine année. Et on ne peut pas nous empêcher d’embaucher pour les services éducatifs », soulève-t-il, ajoutant qu’il est aussi dur de couper dans l’entretien ménager et le déneigement en hiver.

De plus, le Centre de services du Fer ne peut dépasser les 707 employés à temps complet, sans quoi il est pénalisé. Pour la dernière année scolaire, il en comptait 702.

« Il y a des postes que je ne comblerai pas. Tout affecte les services aux élèves, même si ce n’est pas directement qu’ils sont touchés », indique M. Masse.

Dans la situation actuelle, à titre d’exemple, au lieu de tenter de pourvoir le poste de psychologue à Fermont, c’est une psychoéducatrice, ailleurs sur le territoire, qui ira à l’occasion.

« Ça augmente la charge des autres. Ça amène de nouvelles façons de faire, des changements dans la pratique. Ça prend de la concertation », dit-il.

« On n’a pas de gras. Il faut maintenir la qualité d’enseignement », assure-t-il.

De plus, le gouvernement ne permet plus au Centre de services scolaire d’aller puiser dans l’argent qui se trouve dans les surplus accumulés.

« Tout coûte plus cher, mais on n’a pas d’augmentation pour couvrir les frais », mentionne Marc-André Masse.

En vue de l’année scolaire 2025-2026, la majorité des postes sont pourvus.

Au-delà des coupures, le Centre de services scolaire du Fer devra composer avec les autres nouvelles mesures annoncées. Il y a la directive quant à l’interdiction du cellulaire, montre intelligente et écouteurs dans les écoles et leurs terrains pour les élèves. Davantage de précisions sur cette mesure seront connues le 14 août.

Il y aura également le vouvoiement, une mesure qui n’est pas mauvaise en soi, aux dires de M. Masse, pour « l’aspect du respect et de civisme ».

« Il y a du bon, mais c’est de voir comment tu l’appliques. Ça ajoute une couche de plus aux directions », conclut-il.