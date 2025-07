Protection incendie | Rio Tinto IOC et Sept-Îles renforcent leur collaboration

La Ville de Sept-Îles et Rio Tinto IOC ont signé une entente d’entraide mutuelle afin d’améliorer la collaboration pour la protection incendie et le sauvetage en espace clos ou en hauteur.

Voilà de nombreuses années que les deux organisations travaillaient ensemble en matière de protection incendie. Toutefois, les parties souhaitaient mettre en place une entente d’entraide mutuelle afin d’établir des procédures d’intervention claires et définies.

« Cette entente nous permet d’officialiser nos façons de faire et nos engagements respectifs, en mettant à profit les expertises développées de part et d’autre pour assurer la sécurité de nos employés et de la population », souligne Catherine Lauzon, la directrice générale de la Ville de Sept-Îles

Selon cette entente, IOC offrira, à la demande de la Ville, l’assistance de son équipe spécialisée pour le sauvetage en hauteur ou en espace clos. La brigade d’urgence d’IOC collaborera également avec les pompiers municipaux en cas d’incendie majeur sur le territoire de la ville. Même chose du côté de la Ville de Sept-Îles qui s’engage à déployer, au besoin, les forces d’intervention nécessaires en cas d’incendie sur le site ou aux installations de Rio Tinto IOC. Un plan d’intervention conjoint sera d’ailleurs élaboré à cet effet.

« Nous sommes très fiers d’officialiser la poursuite de notre collaboration de longue date avec la Ville de Sept-Îles pour protéger la santé et sécurité de nos employés et de la population, une priorité pour notre entreprise », a déclaré Jose Riopel, directeur général, Chemin de fer, Port et Énergie chez Rio Tinto IOC.