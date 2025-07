PHOTOS | Quelle soirée au Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles!

Il y avait foule au Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles samedi soir, dernier rendez-vous musical de la 31e édition. Une soirée qui marquera l’histoire de l’événement en termes de festivaliers, avec plus de 5 000 personnes présentes.

Ça part en force

We’re No Cowboys, groupe formé d’artistes de Sept-Îles a bien mis la table pour Salebarbes. Photo Émilie Caron-Wart

« Incroyable! », un mot lancé plus d’une fois par la voix de We’re No Cowboys, Krystelle Savard pour l’expérience qu’elle et ses acolytes musiciens ont vécue en ouverture de soirée. Plusieurs danses en ligne et Take Me Home, Country Road en finale, au terme d’une heure de country amércain, sans oublier l’icône féminin canadien, Shania Twain. La table était ainsi mise pour Salebarbes.

Marcher l’plancher

Les membres de Salebarbes ont donné tout un spectacle. Photo Émilie Caron-Wart

Ils étaient FORT attendus et ils n’ont clairement pas déçu. Jonathan Painchaud, Éloi Painchaud, Jean-François Breau, Kevin McIntyre et George Belliveau de Salebarbes ont fait vibrer le site du Vieux-Quai avec leur musique traditionnelle et tout leur entrain sur la scène, avec en finale Marcher l’plancher, qui avait été précédé de la chanson qui a clairement mis le groupe acadien sur la map, Les haricots.

Amos –» Sept-Îles

En spectacle la veille à Amos, le groupe lévisien Blue Ridge Band n’a rien laissé transparaître du long trajet pour se rendre à Sept-Îles pour le dernier spectacle de l’édition 2025 du Vieux-Quai en Fête Alouette. Photo Sylvain Turcotte

En spectacle jeudi à Chicoutimi, le lendemain à Amos, le groupe émergent sur la scène du country s’est claqué la route de l’Abitibi jusqu’à Sept-Îles, près de 14 heures, pour clôturer le volet musical du Vieux-Quai en Fête, samedi soir.

L’énergie était là pour le band lévisien. Parole du coordonnateur du VQEF, Christophe James, des personnes lui ont dit que c’était le meilleur spectacle de la fin de semaine.

Pour bien terminer cette 31e édition du Vieux-Quai en Fête, place au Party Mousse ce dimanche 13 juillet, de 11 h à 13 h.