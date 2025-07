Achalandage record pour le 31e Vieux-Quai en Fête Alouette

L’édition 2025 du Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles s’inscrira dans les annales de l’événement. C’est un achalandage record de 11 066 personnes pour l’ensemble des trois soirées de spectacles.

À ce nombre, il faut ajouter les quelque 3 000 festivaliers qui ont profité des nombreuses activités de la Zone familiale – Port de Sept-Îles/Club Optimiste de Sept-Îles.

L’achalandage totale de la 31e édition, spectacles et zone familiale combinés, dépasse largement celui de 2024, qui était autour de 11 000 visiteurs.

« Le beau temps a aidé. Dame Nature a été de notre bord encore cette année. Il y a sûrement quelqu’un en haut qui aime le Vieux-Quai en Fête », a lancé, en entrevue, le coordonnateur général du VQEF, Christophe James.

« C’est un honneur de clore mon mandat sur une édition aussi forte en émotions et en fierté collective. Voir le site vibrer et sentir l’engagement de la communauté est un cadeau inestimable », a exprimé M. James, dans le communiqué bilan.

Il se dit content d’avoir fait trois éditions et espère pouvoir épauler le comité dans le futur. De nouveaux défis l’attendent pour le moment : la direction générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam… et devenir papa dans les prochains jours. « J’aurais pu avoir l’appel durant Salebarbes », a-t-il mentionné.

Pour Adam Girard, président du CA, « cette 31e édition confirme que le festival est plus vivant que jamais. Nous sommes fiers de voir à quel point les gens se l’approprient, avec un engouement toujours plus grand. Battre plusieurs records cette année et mettre en place des initiatives pour nous adapter à cet enthousiasme, c’est une grande réussite collective ».

2026

En vue de la 32e édition, l’organisation repensera à la configuration ouest du site alors que plusieurs personnes ont pu voir les spectacles gratuitement à l’extérieur du site. De plus hautes clôtures pourraient être la solution.

Quant aux artistes qui pourraient fouler la scène pour l’édition 2026, le comité a déjà des noms, mais il sondera aussi la population.

« L’ambition du conseil d’administration, c’est de continuer de faire grandir le festival et de faire rayonner la région. Mais on ne veut pas trébucher et repartir à zéro », a laissé entendre le coordonnateur sur l’aspect financier et la possible venue d’artistes internationaux.

L’organisation du Vieux-Quai en Fête remercie chaleureusement ses partenaires, l’ensemble des festivaliers et les nombreux bénévoles présents grâce au travail fait pour le recrutement. Tous ont « contribué à faire de cette édition un moment marquant pour Sept-Îles et la Côte-Nord ».

Les choix du coordo…

Son point fort : La fierté de l’organisation face à l’attente qui était minime pour l’entrée des festivaliers. « Tout a roulé rapidement. On n’a pas eu de gros enjeux de sécurité. La collectivité était là. »

Son coup de coeur : Marjo, « autant la personne que l’artiste. Elle était décue de ne pas avoir pu être là l’an passé et elle a senti que les gens l’attendaient. C’est une femme accessible et on comprend pourquoi c’est une icône du rock québécois. »

Sa surprise : le Blue Ridge Band. « De ce que j’ai entendu des gens, c’est le meilleur spectacle de cette année. »

Note

Les festivaliers de l’édition 2025 qui veulent le remboursement de leur solde de Festi-Dollars pourront en faire la demande entre le 13 juillet et le 3 août. La démarche à suivre est expliquée sur une publication de la page Facebook du Vieux-Quai en Fête. Il est important de garder précieusement son bracelet pour procéder.

Si le remboursement n’est pas demandé, le montant restant sera remis à l’organisation du VQEF pour soutenir sa mission et continuer à faire grandir l’événement.