We’re No Cowboys mettra la table à Salebarbes au Vieux-Quai en Fête Alouette

L’honneur de mettre la table à Salebarbes pour la soirée de clôture de la 31e édition du Vieux-Quai en Fête Alouette revient à Krystelle Savard et ses comparses de We’re No Cowboys, soit Myriam Saucier, Alain-Denis Fleury-Lévesque, Jean-François Duguay, Éric Bérubé et Marc Gagnon.

« On a hâte de voir le monde triper, danser et chanter. On est crinqués pas à peu près », de dire la voix du groupe septilien, Krystelle Savard, rencontrée lors du test de son.

Le groupe entend, « humblement », mettre la table à Salebarbes, qui se produit à guichets fermés pratiquement partout il se produit. « Ce sont des bêtes de scène », lance Mme Savard.

Alors que près de 5 500 festivaliers sont attendus, c’est la première fois que la chanteuse et ses acolytes joueront devant une aussi grosse foule, même si certains ont déjà foulé la scène du Vieux-Quai en Fête ou ailleurs.

Krystelle Savard a pris part à cet événement estival de Sept-Îles pour une première fois vers 2010. C’est là qu’elle a rencontré l’homme de sa vie, le drummer Jean-François Duguay. En 2016, Savard, Duguay et d’autres étaient du spectacle Show Must Go On.

À voir les bottes et chapeaux de cowboys portés par plusieurs festivaliers vendredi, le tout sera de mise également ce soir.

We’re No Cowboys jouera du country américain avec des classiques que les gens reconnaîtront assurément.

« On aimerait voir la plus grosse danse en ligne collective »

Même s’il ouvrira en force, la gang de We’re No Cowboys gardera le meilleur pour la fin. Avec la touche finale, sans vouloir dévoiler la chanson, Krystelle Savard espère que ça fera vibre les îles.

Un spectacle d’une heure qui est à l’horaire dès 19h. Salebarbes doit monter sur scène vers 20h15. Blue Ridge Band mettra la touche finale au volet musical de la 31e édition du Vieux-Quai en Fête en y allant de leur spectacle dès 22h15.