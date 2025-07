Vieux-Quai en Fête | Une édition qui passera à l’histoire

Ce sera à guichets fermés pour la dernière soirée musicale de la 31e édition du Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles. Un peu plus de 5 500 festivaliers sont attendus ce samedi 12 juillet alors que la scène sera foulée par We’re No Cowboys, Salebarbes et Blue Ridge Band.

Avec les 2321 festivaliers le premier soir, les 3108 le deuxième et la foule attendue pour la clôture du volet musical, les membres de l’organisation parlent d’une édition historique, avec près de 11 000 personnes pour l’ensemble de l’événement.

C’est aussi la première fois, à la connaissance du comité, qu’une soirée du VQEF affiche complet.

« On est très fébrile. Et il y a une partie de nous qui nous rend un peu nerveux de voir autant de monde. Mais on a un plan de match pour que tous soient confortables. On fait des ajustements qu’on n’a jamais eu à faire », a mentionné, en entrevue avec le Journal, le coordonnateur du VQEF, Christophe James.

Une soirée à guichets fermés qui vient avec certaines recommandations, des ajustements et des consignes de la part de l’organisation.

La billetterie sera ouverte dès 13h30, seulement pour la récupération de bracelets déjà achetés. Et question d’éviter les files d’attente, les festivaliers sont invités à se présenter en après-midi pour récupérer leur bracelet.

Il est aussi conseillé aux gens de recharger leurs Festi-Dollars à l’avance via l’onglet en question sur le site Internet du Vieux-Quai en Fête.

Pour le confort et la sécurité de tous, il est souhaité d’éviter d’apporter chaises, chariots ou tout autre objet encombrant. Ceux et celles qui en auront seront redirigés vers l’arrière du site.

Prendre note que la zone familiale fermera une heure plus tôt ce samedi 12 juillet, soit à 15h pour que l’organisation finalise les préparatifs afin d’accueillir la foule attendue.

L’équipe du Vieux-Quai en Fête « remercie le public pour sa compréhension et sa collaboration, et souhaite à tous une soirée mémorable et sécuritaire au bord de la mer ».