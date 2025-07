PHOTOS | Le party lève au Vieux-Quai en Fête pour la deuxième soirée de la 31e édition

Une soirée électrisante et rock le vendredi 11 juillet au Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles. Pas moins de 3 108 personnes étaient de la fête pour voir le gars de la place, Yvan Pedneault avec Rhapsody : les Classiques de Queen, l’énergisante Marjo et les Shirley.

Une deuxième soirée de la 31e édition du VQEF qui confirme « l’enthousiasme indéfectible du public pour cet événement phare de l’été », décrit l’organisation.

Un Septilien pour partir le bal

Yvan Pedneault et ses musiciens ont livré tout un spectacle pour Rhapsody : les Classiques de Queen. Photo Émilie Caron-Wart

Les festivaliers étaient très nombreux sur le site dès le début de la soirée, et pour cause, avec un Septilien sur la scène pour livrer les grands succès de Queen. Un répertoire qu’Yvan Pedneault interprète depuis près de 20 ans. De I Want It All pour lancer le show à Bohemian Rhapsody en finale, le public était comblé, et le p’tit gars de la place aussi, bien heureux que ses comparses musiciens aient pu admirer la vue avec le coucher de soleil.

La rockeuse!

Marjo, une bête de scène, avec 50 ans de carrière. Photo Émilie Caron-Wart

À 71 ans, bientôt 72, Marjo est autant débordante d’énergie, même après 50 ans de carrière. Elle a défilé ses succès un après l’autre devant un auditoire qui l’attendait depuis l’an passé. Illégal, Celle qui va, Tant qu’il y aura des enfants, nommez les, elle les a presque tous interprétés.

Du punk rock au féminin

Sarah Dion et ses comparses des Shirley ont livré une prestation punk rock haute en couleurs. Photo Émilie Caron-Wart

Le band féminin Les Shirley avait de grosses bottines à chausser après Marjo, selon ce qu’elles ont lancé au micro. Les trois membres ont clairement livré la marchandise avec leur punk rock, même si la foule s’était dissipée. Au-delà de leurs propres chansons, elles y sont allées de cover avec All The Things She Said (t.A.T.u.).