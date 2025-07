Le début des opérations approche pour BlackPearls à Port-Cartier

Le début de la production de l’usine de BlackPearls (Shango Canada), à Port-Cartier, approche à grands pas et une première coulée de métal devrait être réalisée à la fin du mois de septembre.

L’usine produira des boulets de broyages. Ce produit est utilisé par les minières pour concasser la roche et ainsi y extraire plus facilement le minerai recherché.

C’est en juin 2024 que les travaux de l’usine de BlackPearls se sont amorcés. Le chantier se déroule très bien jusqu’à maintenant.

« Il reste un peu de béton à finaliser. Tous les équipements pour la partie fonderie vont arriver après les vacances de la construction. Il s’agit des équipements qui vont nous permettre de lancer la production à la fin septembre », explique Étienne Gagnon directeur général de Shango Canada.

Pour que le projet devienne réalité, l’entreprise a dû obtenir un bloc énergétique d’Hydro-Québec. C’est une fois l’obtention de celui-ci que les travaux pour l’usine ont été lancés.

Les futurs bureaux administratifs de BlackPearls Photo Vincent Rioux-berrouard

L’équipe de Black Pearls est fière du chemin parcouru depuis la dernière année alors que le projet devient de plus en plus une réalité à chaque jour qui passe.

« De voir que ça se réalise et que les gens de Port-Cartier nous appuie là-dedans, c’est un rêve de voir ça dans ma ville natale », dit M. Gagnon.

L’usine de BlackPearls à Port-Cartier. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Journée porte ouvertes

L’entreprise a tenu une journée portes ouvertes ce samedi. La population a répondu à l’invitation en grand nombre. Il y a des gens qui se sont présentés dès 9h30 alors que l’activité débutait à 10h. Lors du passage du Journal, on dénombrait déjà 200 visiteurs, une heure après le début de cette journée portes ouvertes.

« Ça veut dire que la population avait de l’intérêt pour en savoir plus sur notre projet », affirme M. Gagnon.

Étienne Gagnon, directeur général de Shango Canada. Photo Vincent Rioux-berrouard

En plus de pouvoir visiter l’usine, les gens pouvaient en apprendre plus sur les différents emplois à l’usine. Un peu plus d’une trentaine de travailleurs seront nécessaires pour lancer les opérations de Black Pearls dans les prochains mois.

Plusieurs personnes étaient présentes à la journée portes ouvertes de BlackPearls. Photo Vincent Rioux-Berrouard